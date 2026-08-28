Vizita secretă a directorului CIA scoate în evidență capcana strategică comună a lui Putin și Trump

Prin urmare, gazdele directorului CIA, John Ratcliffe, au apreciat cu siguranță ironia momentului în care acesta a sosit la Moscova în această săptămână, potrivit informațiilor disponibile pentru a le transmite rușilor că pierd războiul dezastruos pe care îl duc în Ucraina, potrivit unei analize CNN.

Șefii serviciilor de informații rusești ar fi putut sublinia că președintele Donald Trump, asemenea președintelui Vladimir Putin, este și el implicat într-un război, în Iran, pe care nu îl poate câștiga și nu îl poate încheia.

Doi lideri, implicați în două conflicte diferite, se confruntă cu o dilemă similară: nu își pot atinge obiectivele de război. Dar nici nu se pot retrage fără să-și piardă prestigiul.

Fiecare a declanșat ostilitățile după ce a subestimat, aparent, tenacitatea și capacitatea unor adversari ale căror armate erau net inferioare ca forță convențională și dotare militară forțelor americane și ruse.

Atât Putin, cât și Trump și-au văzut avantajul militar tactic subminat de tacticile neconvenționale și asimetrice ale Ucrainei și Iranului, care au deschis calea unor tehnologii noi și ieftine, precum dronele, și unei noi ere a războiului.

Putin nu primește informații sincere

În relatarea sa despre vizita lui Ratcliffe, New York Times a remarcat o preocupare exprimată de mult timp de mulți membri ai comunității de politică externă de la Washington: Putin nu primește evaluări sincere cu privire la evoluția războiului.

Totuși, paralelele dintre cei doi lideri, acum blocați în războaie pe care ei înșiși le-au început, sunt relevante doar până la un punct.

Trump nu a repetat greșeala gravă a lui Putin de a trimite trupe terestre într-un conflict care s-a transformat într-o mlaștină — o decizie care a lăsat peste 1,4 milioane de tineri ruși morți, răniți sau dispăruți, potrivit Center for Strategic and International Studies.

Putin este mai puțin constrâns decât Trump de dinamica politică internă. Un asemenea bilanț ar fi nesustenabil din punct de vedere politic în SUA.

Trump a evitat în mare parte să vizeze în mod deliberat civili și infrastructura civilă în războiul său. Cu toate acestea, el a refuzat să ofere o explicație publică completă în cazul unui atac cu rachetă care a lovit o școală din Iran în februarie, ucigând aproape 200 de copii și adulți.

Șefii serviciilor de informații se întâlnesc într-un moment internațional sumbru

Vizita surpriză a lui Ratcliffe în Rusia a avut loc într-un moment de schimbări și semnale sumbre în relațiile internaționale, în timp ce războaiele din Ucraina și Iran destabilizează regiunea mai largă a Orientului Mijlociu, implică marile puteri ale lumii și amplifică temerile privind extinderea conflictului geopolitic.

Șeful CIA a avut o agendă amplă.

El a avertizat Rusia împotriva oricăror atacuri deschise sau clandestine asupra teritoriului NATO, pe fondul temerilor tot mai mari în Europa că Putin ar putea testa capacitatea de apărare a Alianței, au declarat pentru CNN două persoane familiarizate cu situația. Ratcliffe s-a folosit, de asemenea, de întâlnirile cu oficialii ruși din serviciile de informații pentru a încuraja Rusia să oprească sprijinul economic și militar acordat Iranului.

Misiunea sa ar putea aduce o oarecare ușurare aliaților SUA, care și-au exprimat de mult timp îngrijorarea cu privire la angajamentul lui Trump față de NATO și garanțiile sale de securitate. Trump nu a dat încă curs unei oferte aparent făcute în această vară, prin care Ucraina ar fi primit permisiunea de a obține licența pentru producerea sistemelor antirachetă Patriot.

Trump a prezis cândva că ar putea pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore, însă eforturile sale de pace nu au dus nicăieri. Afirmația sa repetată potrivit căreia Putin vrea să facă pace este infirmată constant de evenimente.

Greșelile făcute de SUA, în centrul atenției

Greșelile SUA în Iran sunt în centrul atenției în această săptămână, deoarece războiul a ajuns la pragul de șase luni, iar administrația trece de la acțiunea militară la un război economic total.

Rusia ar putea avea puțin interes strategic în a ușura situația dificilă în care se află Trump în Iran. Orice acord reciproc care ar implica Ucraina s-ar lovi de eșecul anterior al președintelui american de a forța Kievul să accepte concesii teritoriale.

Cu toate acestea, Washingtonul ar putea beneficia de ajutorul Moscovei șii al Beijingului în cadrul noii sale politici de izolare economică totală a Iranului.

Cum pot războaiele externe să afecteze credibilitatea internațională

Pe măsură ce implicațiile vizitei lui Ratcliffe au devenit mai clare joi, Washington Post a relatat că vizita sa a fost precedată de noi informații ale serviciilor americane, potrivit cărora Kremlinul consideră că SUA au fost slăbite de războiul din Iran.

Eșecul lui Trump de a câștiga decisiv conflictul nu doar că a afectat credibilitatea SUA, ci a și redus stocurile de muniție și a pus presiune pe forțele navale și aeriene. Prin urmare, nu ar fi surprinzător dacă adversari ai SUA precum Rusia și China ar pune sub semnul întrebării capacitatea sau disponibilitatea Washingtonului de a răspunde unei eventuale crize în Europa sau Asia.

Trump susține însă că relația sa de prietenie cu Putin face lumea mai sigură. El a insistat joi că nu există niciun pericol ca Putin să întreprindă vreo acțiune care ar putea provoca un conflict cu Occidentul. „Am avut discuții bune cu el. Nu va ataca teritoriul NATO”, a spus el pentru CNN, în Biroul Oval.