Armata americană a folosit laser pentru a doborî drone ale unui cartel mexican de droguri

Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială și Comandamentul Nordic al SUA au declarat joi, într-un comunicat că operațiunea a avut loc marți seara și miercuri dimineața și a folosit laserul multifuncțional de înaltă energie al armatei, potrivit CNN.

Armata nu a oferit locația precisă a atacurilor și nici nu a precizat dacă acestea au avut loc pe teritoriul SUA sau mexican. Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a declarat că orice acțiune unilaterală a SUA pe teritoriul mexican ar reprezenta o încălcare gravă a suveranității țării sale.

Armata a declarat că dronele reprezintă „o amenințare fizică” pentru armata americană și personalul Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA.

„Rețelele cartelurilor utilizează din ce în ce mai mult sisteme de aeronave fără pilot pentru a facilita contrabanda ilicită de persoane și pentru a spiona activ personalul și partenerii noștri din domeniul aplicării legii”, a declarat generalul-maior Curtis Taylor, comandantul Forței Operative Comune – Granița de Sud, într-un comunicat.

Trump încearcă să combată imigrația și cartelurile

Anunțul vine în contextul în care administrația președintelui american Donald Trump încearcă să combată imigrația și cartelurile, încercând să își îndeplinească promisiunile din campania sa prezidențială din 2024.

De la înființarea sa în 2025, grupul operativ de frontieră a efectuat zeci de mii de misiuni de detectare și monitorizare și mii de zboruri de observare, a declarat grupul operativ.

Armata nu a specificat producătorul sistemului laser.

AeroVironment Inc a livrat Armatei SUA primele sale două lasere multifuncționale de înaltă energie vara trecută. Armata SUA a folosit anterior sistemul LOCUST al AeroVironment Inc. Implementarea acestui sistem a dus la o închidere a spațiului aerian de șapte ore în apropierea Aeroportului Internațional El Paso din Texas la începutul acestui an.