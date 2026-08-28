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Cutremur în politica israeliană: noul partid de dreapta schimbă raportul de forțe. Partidul ministrului de Finanțe, sub pragul electoral

Ultimele sondaje indică o situație dificilă pentru Benjamin Netanyahu înaintea alegerilor din Israel. Chiar și cu sprijinul noului partid de dreapta condus de fostul general Ofer Winter, tabăra premierului rămâne departe de majoritatea necesară pentru a forma singură un guvern.
Cutremur în politica israeliană: noul partid de dreapta schimbă raportul de forțe. Partidul ministrului de Finanțe, sub pragul electoral
Benjamin Netanyahu, captură video
Maria Miron
28 aug. 2026, 10:37, Știri externe
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Intrarea în politică a fostului general Ofer Winter și unificarea unor formațiuni arabe schimbă raportul de forțe înaintea alegerilor din Israel, potrivit unui sondaj prezentat vineri de The Jerusalem Post.

Noul partid al lui Winter, People of Israel, lansat marți, ar putea obține cinci mandate. Fostul general a anunțat deja că formațiunea sa aparține taberei de dreapta și că îl va susține pe Benjamin Netanyahu pentru funcția de premier.

Netanyahu, departe de majoritatea necesară

Chiar și așa, cifrele nu îi asigură lui Netanyahu o majoritate. Partidele din tabăra sa ar obține doar 43 dintre cele 120 de locuri din Knesset, Parlamentul israelian, iar cele cinci mandate ale partidului lui Winter ar ridica totalul la 48. Pentru a putea forma un nou guvern și a rămâne premier, Netanyahu are nevoie de sprijinul unei majorități de cel puțin 61 de parlamentari.

Apariția formațiunii a provocat îngrijorare în tabăra lui Benjamin Netanyahu, care le-a cerut noilor partide de dreapta să se retragă din cursă sau să se unească cu formațiunile existente, avertizând că fragmentarea voturilor poate duce la înfrângerea blocului său.

Partidul lui Ofer Winter și Likud, formațiunea condusă de Benjamin Netanyahu, au în comun opoziția față de crearea unui stat palestinian. Winter adoptă însă o poziție mai radicală în privința Fâșiei Gaza, susținând că singura soluție este plecarea palestinienilor.

Partidul ministrului de Finanțe cade sub prag

Apariția noii formațiuni afectează în același timp alte partide de dreapta. Formațiunea Sionismul Religios, condusă de ministrul de Finanțe Bezalel Smotrich, este cotată cu doar 3% și nu ar mai intra în Parlament. Ambele partide se adresează unei părți similare a electoratului de dreapta.

Opoziția sionistă ar obține, în schimb, 59 de mandate. Separat, partidele arabe ajung împreună la 13 mandate, după unificarea a trei dintre formațiunile care reprezintă electoratul arab israelian.

Atât Benjamin Netanyahu, cât și Bezalel Smotrich au fost vizați de demersurile Curții Penale Internaționale (CPI). Netanyahu are un mandat de arestare emis de CPI în 2024, în timp ce Smotrich a susținut în luna mai că procurorul Curții ar fi solicitat în secret emiterea unui mandat pe numele său. Israelul nu recunoaște jurisdicția Curții Penale Internaționale.

Netanyahu, devansat de doi rivali

Sondajul aduce vești nefavorabile pentru Netanyahu și în privința preferințelor pentru funcția de premier. Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al armatei israeliene, este considerat mai potrivit pentru această funcție de 48% dintre respondenți, față de numai 37% pentru Netanyahu.

Și fostul premier Naftali Bennett îl devansează: 45% dintre respondenți îl preferă pe Bennett, comparativ cu 40% pentru actualul premier.

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