Benjamin Netanyahu dezvăluie: Iranul a încercat să-mi asasineze fiul. Un caz incredibil

Premierul Netanyahu a susținut ferm că familia sa a fost vizată direct de un complot iranian. „Este un caz incredibil. Iranul l-a vizat pe unul dintre fiii mei. Iranul a încercat să-l omoare”, a declarat Netanyahu în cadrul unui interviu telefonic, citat de The Jerusalem Post.

Întrebat dacă tentativa face parte din informațiile furnizate de serviciile de informații, Netanyahu nu a răspuns direct, subliniind necesitatea acordării unei protecții corespunzătoare.

Netanyahu a invocat această amenințare pentru a sublinia importanța asigurării măsurilor stricte de securitate, menționând că măsurile de protecție nu reprezintă „un lux”, în lipsa cărora atacatorii ar putea avea succes.

Premierul israelian a mai spus că a discutat cu șeful Shin Bet (Serviciul israelian de Securitate Internă), David Zini, căruia i-a cerut să asigure protecție corespunzătoare tuturor candidaților la funcția de premier.

Intervenția acestuia a venit pe fondul rezervelor exprimate de agenția de securitate privind acordarea protecției lui Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major din IDF și contracandidat la funcția de prim-ministru.

De asemenea, în luna iulie, Comitetul Ministerial pentru Afaceri Shin Bet a aprobat extinderea protecției personale pentru soția premierului, Sara, precum și pentru cei doi fii ai acestora, Yair și Avner.