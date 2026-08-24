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Benjamin Netanyahu dezvăluie: Iranul a încercat să-mi asasineze fiul. Un caz incredibil

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a dezvăluit că regimul de la Teheran a încercat să-l asasineze pe unul dintre fiii săi. Șeful guvernului de la Ierusalim nu a precizat care dintre fiii săi, Yair sau Avner, a fost vizat.
Benjamin Netanyahu dezvăluie: Iranul a încercat să-mi asasineze fiul. Un caz incredibil
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
24 aug. 2026, 22:36, Știri externe
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Premierul Netanyahu a susținut ferm că familia sa a fost vizată direct de un complot iranian. „Este un caz incredibil. Iranul l-a vizat pe unul dintre fiii mei. Iranul a încercat să-l omoare”, a declarat Netanyahu în cadrul unui interviu telefonic, citat de The Jerusalem Post

Întrebat dacă tentativa face parte din informațiile furnizate de serviciile de informații, Netanyahu nu a răspuns direct, subliniind necesitatea acordării unei protecții corespunzătoare. 

Netanyahu a invocat această amenințare pentru a sublinia importanța asigurării măsurilor stricte de securitate, menționând că măsurile de protecție nu reprezintă „un lux”, în lipsa cărora atacatorii ar putea avea succes. 

Premierul israelian a mai spus că a discutat cu șeful Shin Bet (Serviciul israelian de Securitate Internă), David Zini, căruia i-a cerut să asigure protecție corespunzătoare tuturor candidaților la funcția de premier. 

Intervenția acestuia a venit pe fondul rezervelor exprimate de agenția de securitate privind acordarea protecției lui Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major din IDF și contracandidat la funcția de prim-ministru. 

De asemenea, în luna iulie, Comitetul Ministerial pentru Afaceri Shin Bet a aprobat extinderea protecției personale pentru soția premierului, Sara, precum și pentru cei doi fii ai acestora, Yair și Avner. 

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