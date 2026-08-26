Soluția unui nou partid israelian de dreapta pentru Gaza: Palestinienii trebuie să plece

Noul partidul, denumit „Poporul Israelului”, a fost lansat marți, la Ierusalim, de fostul general israelian Ofer Winter. Acesta spune că vrea să aducă oameni noi în politică și să schimbe modul în care Israelul își gestionează problemele de securitate, după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

„Singura soluție pentru Gaza este emigrarea”

La lansarea partidului, Winter a declarat că nu poate exista un stat palestinian și a susținut că singura soluție pentru situația din Gaza este „emigrarea” palestinienilor.

El a afirmat, de asemenea, că un inamic care pornește un război împotriva Israelului trebuie să plătească „un preț teritorial greu”.

Poziția privind Gaza plasează noua formațiune în zona dură a dreptei israeliene, într-o campanie electorală în care securitatea și războiul din Gaza sunt teme centrale.

Recrutarea ultraortodocșilor și integrarea arabilor care susțin Israelul

Winter susține că atacul din 7 octombrie 2023 a demonstrat că Israelul are nevoie de o schimbare politică și de oameni noi în conducerea țării.

„Cine crede, după 7 octombrie, că publicul va accepta ca totul să rămână la fel în sfera politică, fără oameni noi care să intre în sistem, face o greșeală amară”, a declarat Winter, citat de The Times of Israel.

El a prezentat alegerile parlamentare din 27 octombrie drept un referendum privind capacitatea Israelului de a răspunde principalelor probleme ale țării. În octombrie, israelienii votează partidele care vor forma Knessetul – Parlamentul țării, iar rezultatul stabilește componența legislativului și, implicit, configurația politică din care va fi format viitorul guvern.

Printre prioritățile anunțate de Winter se află recrutarea evreilor ultraortodocși în armata israeliană, integrarea cetățenilor arabi care susțin statul israelian, modificarea sistemului judiciar și combaterea criminalității violente din comunitățile arabe.

Netanyahu se teme că noul partid împarte alegătorii de dreapta

Apariția formațiunii are o miză importantă pentru alegerile din octombrie. Partidul lui Winter se adresează în primul rând electoratului de dreapta, același segment de alegători care susține partidul premierului Benjamin Netanyahu.

Premierul israelian a reacționat rapid la lansarea noii formațiuni. Netanyahu le-a cerut alegătorilor de dreapta să nu voteze partidele mici care riscă să nu treacă pragul electoral de 3,25%, avertizând că astfel voturile se pot pierde și că fragmentarea dreptei poate duce la înfrângerea întregului bloc.

Mesajul adresat noilor formațiuni de dreapta a fost clar: să se retragă din cursă sau să se unească cu partidele deja existente.

Miza este cu atât mai mare cu cât sondajele indică faptul că partidul lui Winter are șanse să obțină suficiente voturi pentru a intra în Parlament. În același timp, succesul său ar putea reduce sprijinul pentru alte formațiuni de dreapta și ar putea afecta blocul care îl susține pe Netanyahu.

Pe lista noului partid se află și cetățeni arabi

Deși partidul este naționalist și promovează o politică dură de securitate, Winter încearcă să construiască o formațiune mai largă decât nucleul tradițional al dreptei religioase.

Pe lista electorală se află atât evrei religioși, cât și evrei seculari, adică persoane care nu practică religia în mod strict, precum și cetățeni arabi ai Israelului. Printre candidați se numără Yoseph Haddad, un activist arabo-israelian cunoscut pentru pozițiile sale favorabile Israelului, care ocupă locul al doilea pe lista partidului.

Haddad a declarat că vrea să devină primul cetățean arab care ocupă funcția de ministru responsabil de diplomația publică, activitate prin care Israelul își promovează pozițiile în fața opiniei publice internaționale, susținându-l pe Winter pentru postul de ministru al apărării.

Noua formațiune politică încearcă astfel să transmită că poate atrage alegători din grupuri diferite ale societății israeliene, păstrând însă o orientare clară spre dreapta în problemele de securitate și în privința conflictului israeliano-palestinian.