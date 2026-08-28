Ucraina cere din nou acces la miliardele Rusiei înghețate în Europa: „Este corect și logic”

Andrii Sybiha și-a exprimat sprijinul pentru scrisoarea miniștrilor de Externe din Suedia, Țările de Jos, Polonia și Spania, care îi cer Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, să includă folosirea activelor rusești înghețate pe agenda reuniunii informale a miniștrilor de Externe ai UE, programată pentru 1-2 septembrie, la Copenhaga.

„Sunt recunoscător miniștrilor pentru scrisoarea lor privind activele rusești înghețate. Rusia refuză să pună capăt războiului și, în schimb, își intensifică teroarea”, a transmis vineri Sybiha, citat de Interfax-Ukraine.

Ministrul ucrainean de Externe consideră că Ucraina are nevoie de fonduri suplimentare pentru apărare și reconstrucție, iar o parte din aceste costuri ar trebui acoperită din activele Rusiei, nu doar din banii contribuabililor europeni.

„Este corect și logic să folosim activele rusești, nu doar banii contribuabililor europeni, pentru a acoperi costurile suplimentare de apărare pe care Ucraina și restul Europei le suportă din cauza amenințării ruse”, consideră oficialul ucrainean.

Ce propun cele patru state

Potrivit celor patru miniștri de Externe, nu există semne că Rusia este pregătită să-și încheie agresiunea, iar costurile războiului cresc, cu efecte și asupra statelor membre UE.

În acest context, ei cer ca UE să reia discuțiile privind folosirea activelor rusești imobilizate pentru sprijinirea Ucrainei. Miniștrii susțin că utilizarea acestor fonduri ar garanta că Rusia suportă costurile reparațiilor către Ucraina, ar reduce povara asupra contribuabililor europeni și ar constitui un instrument suplimentar de presiune asupra Moscovei.

Semnatarii scrisorii recunosc că este vorba despre o chestiune complexă și propun implicarea experților tehnici ai Comisiei Europene, în consultare cu statele membre, pentru identificarea unor noi modalități de utilizare a activelor.

Soluțiile trebuie să respecte dreptul internațional, iar riscurile să fie suportate de toate statele membre, nu de o singură țară.

Peste 210 miliarde de euro, blocate în UE

În Uniunea Europeană sunt imobilizate active ale Băncii Centrale a Rusiei în valoare de peste 210 miliarde de euro, iar cea mai mare parte se află în Belgia, la depozitarul Euroclear.

UE folosește deja veniturile extraordinare generate de aceste active pentru sprijinirea Ucrainei, însă capitalul propriu-zis nu a fost transferat Kievului.

În ultimii ani, Ucraina și mai multe state europene au cerut folosirea activelor rusești propriu-zise pentru finanțarea apărării și reconstrucției. Până acum, statele UE au optat pentru folosirea profiturilor generate de fondurile înghețate, în timp ce capitalul a rămas blocat.

În august 2026, UE a primit încă 1,4 miliarde de euro din profiturile generate de activele rusești imobilizate, cea de-a cincea tranșă de acest tip. Veniturile extraordinare acumulate de la înghețarea activelor au ajuns la aproximativ 8 miliarde de euro.

Planul inițial privind folosirea activelor rusești a fost abandonat

O încercare de a utiliza mai direct activele rusești a întâmpinat opoziția Belgiei. Planul pentru un împrumut de aproximativ 165 de miliarde de euro garantat prin aceste active a fost abandonat după ce autoritățile belgiene au ridicat probleme privind riscurile juridice și financiare.

În locul acestui mecanism, UE a convenit un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, în perioada 2026-2027, finanțat prin împrumuturi contractate de Uniune pe piețele de capital și garantate de bugetul european.

În paralel, liderii UE au cerut continuarea lucrărilor tehnice și juridice pentru un mecanism de tip „împrumut pentru reparații”, bazat pe disponibilitățile asociate activelor rusești imobilizate.

Despăgubiri de 250 de miliarde de dolari pentru Rusia în instanțele de acasă

Rusia a contestat deja în instanță înghețarea activelor sale. Banca Centrală a Rusiei a dat în judecată Euroclear la Moscova și a cerut despăgubiri de aproximativ 230 de miliarde de dolari. În mai 2026, un tribunal rus a obligat Euroclear să plătească aproximativ 250 de miliarde de dolari, iar în iulie o instanță de apel din Moscova a menținut hotărârea. Deciziile instanțelor ruse nu sunt însă recunoscute în UE.

Banca Centrală a Rusiei a contestat, de asemenea, în fața Tribunalului General al Uniunii Europene decizia UE de a menține pe termen nelimitat blocarea activelor sale. Moscova susține că măsura încalcă drepturile de proprietate și principiul imunității suverane.

Ucraina: Riscurile trebuie împărțite între toate statele UE

Oficialul ucrainean e de acord că soluțiile privind folosirea activelor trebuie să respecte normele europene, dreptul internațional și principiile statului de drept, iar riscurile trebuie atenuate și împărțite colectiv, fără ca povara să fie transferată asupra unui singur stat.

„Aștept discuțiile cu colegii din UE de săptămâna viitoare pentru a analiza modalitățile de a merge mai departe”, a transmis ministrul Andrii Sybiha.