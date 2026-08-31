Carlos Alcaraz, în fața unei premiere istorice în tenis la US Open. Spaniolul revine în circuit după o absență de patru luni

La doar 23 de ani, Alcaraz și-a construit deja un palmares impresionant la turneele de Grand Slam. În 2026, spaniolul a devenit cel mai tânăr jucător din Era Open care a completat Grand Slam-ul carierei, după ce a câștigat Australian Open și a adăugat astfel toate cele patru turnee majore în palmares.

Trofeele sale de Grand Slam au venit pe toate cele trei suprafețe. Alcaraz a câștigat US Open în 2022 și 2025, Roland Garros în 2024 și 2025, Wimbledon în 2023 și 2024 și Australian Open în 2026.

Alcaraz poate intra într-un club exclusiv

Performanța pe care o poate realiza acum este însă una pe care niciun jucător la masculin nu a reușit-o până în prezent.

Alcaraz este unul dintre cei doar 10 jucători din Era Open care și-au apărat cu succes titlurile de Grand Slam pe două suprafețe diferite. În acest grup se află nume precum Bjorn Borg, John McEnroe, Ivan Lendl, Jim Courier, Stefan Edberg, Pete Sampras, Novak Djokovic, Roger Federer și Jannik Sinner.

Spaniolul a reușit deja să-și apere titlul la Wimbledon, unde a câștigat în 2023 și 2024, dar și la Roland Garros, unde a triumfat în 2024 și 2025. Astfel, Alcaraz și Borg sunt singurii jucători din Era Open care au reușit să-și apere trofeele de Grand Slam atât pe zgură, cât și pe iarbă.

Un nou succes la US Open i-ar permite spaniolului să completeze această performanță și pe hard.

24 de victorii și doar trei înfrângeri la US Open

US Open ocupă deja un loc special în cariera lui Alcaraz. Spaniolul are un bilanț de 24 de victorii și doar trei înfrângeri la Flushing Meadows și a cucerit aici primul său titlu de Grand Slam, în 2022.

Succesul de atunci l-a transformat și în cel mai tânăr lider mondial din istoria clasamentului ATP, la doar 19 ani.

Alcaraz revine la New York după o pauză de peste patru luni provocată de o accidentare la încheietura mâinii, suferită în aprilie. Spaniolul a revenit în competiție la ediția din acest an a US Open, participând la proba de dublu mixt alături de Serena Williams.

Drumul său către titlu poate fi cu atât mai ușor, cu cât principalul său rival în lupta pentru locul 1 mondial, italianul Jannik Sinner, actualul lider în clasamentul ATP, nu participă, din cauza unei accidentări.

Alcaraz, cap de serie numărul 2, își începe luni aventura în proba de simplu, împotriva rusului Roman Safiullin. Bilanțul întâlnirilor directe dintre cei doi este egal, 1-1.

Partida este programată pe terenul Arthur Ashe, după ora 20:00, în urma disputării meciului de pe tabloul feminin dintre Aryna Sabalenka și Camila Osorio.