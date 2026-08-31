Lionel Messi se retrage din naționala Argentinei după mai bine de 20 de ani

Căpitanul campioanei mondiale și-a făcut publică decizia printr-un mesaj emoționant postat luni pe contul său oficial de Instagram. „După tot timpul care a trecut de la finală și după ce m-am gândit mult la acest lucru, vreau să vă anunț pe toți că mă retrag din națională”, a scris Messi.

Starul argentinian a recunoscut că decizia a fost una extrem de dificilă, dar consideră că a venit momentul să facă un pas în spate.

„A fost o decizie care a durut și încă doare în suflet, dar înțeleg că a venit momentul. Vă jur că întotdeauna am dat totul, nu doar în ultimii ani, când am câștigat totul, ci și înainte. Întotdeauna am luptat și m-am dedicat pentru acest tricou, pentru a vă face fericiți și pentru a vă face să vă simțiți mândri că sunteți argentinieni prin fotbal”, a transmis Messi.

„Nu mai am nimic de oferit”

Messi spune că simte că etapa sa la națională se apropie de final și consideră că generația următoare merită să primească șansa de a reprezenta Argentina.

„Mai este puțin și etapele se închid, iar aceasta este una care mă doare foarte mult. Iubesc, am iubit și voi iubi întotdeauna să fiu la națională. Am dat tot ce aveam de dat, nu mai am nimic de oferit și, în plus, vin din urmă niște jucători foarte buni care merită să fie aici”, a scris fotbalistul.

Campionul mondial din 2022 le-a mulțumit suporterilor pentru dragostea și sprijinul oferite de-a lungul celor 20 de ani.

„Vă mulțumesc pentru toată dragostea din acești 20 de ani. Îmi va fi foarte dor să vă aud din interior. Acum voi fi unul dintre voi, susținând și încurajând mereu din exterior, la bine și la rău, cu atât mai mult la rău”, a adăugat el.

Messi le-a mulțumit și celor care i-au fost alături în cariera internațională, de la familie și antrenori până la colegi și conducătorii Federației Argentinei.

„Mulțumesc familiei mele pentru că a fost mereu alături de mine, pentru că m-a însoțit în această călătorie atât de frumoasă, dar și atât de dificilă. Mulțumesc fiecărui antrenor, coleg și conducător alături de care am avut ocazia să împart această experiență. Păstrez amintiri și momente de neuitat”, a mai spus Messi.

O carieră legendară la națională

Messi spune că pleacă de la națională cu satisfacții.

„Plec cu liniștea și mândria că, împreună cu colegii mei, v-am oferit momente la care am visat. A fost o nebunie să le trăiesc alături de voi. Vă iubesc!”

În mesajul său, Messi a dezvăluit că decizia fusese luată și consemnată în scris la scurt timp după finala disputată în această vară.

„Aceste cuvinte le-am scris pe 21 iulie, la două zile după finală. Astăzi, după ce s-a întâmplat cu tatăl meu, sunt și mai convins decât înainte. Mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut argentinian. Hai, Argentina!”, a precizat fotbalistul.

Messi a debutat pentru naționala Argentinei în 2005 și a devenit cel mai important jucător din istoria reprezentativei. Alături de Argentina, a câștigat Copa América și Cupa Mondială, după o perioadă dificilă în care echipa a ratat mai multe trofee importante.

Retragerea sa marchează astfel finalul unei epoci pentru naționala Argentinei, Messi fiind jucătorul în jurul căruia s-a construit una dintre cele mai de succes generații din istoria fotbalului argentinian.