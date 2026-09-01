Apropiatul lui Trump, Joshua Kushner, regretă angajamentul său față de proiectul Infantino ce a dus la criza FIFA

Omul de afaceri Joshua Kushner recunoaște sau eroare de judecată. El a declarat luni că „nu ar fi fost implicat” în proiectul eșuat al președintelui FIFA, Gianni Infantino, de a deschide Cupa Mondială investitorilor privati ​​dacă ar fi anticipat protestele, potrivit Le Figaro .

Americanul în vârstă de 41 de ani, care este fratele ginerelui lui Donald Trump, a declarat totuși că susține „motivațiile din spatele proiectului”, care viza crearea unei companii comerciale – FIFA Forward Enterprise (FFE) – deschisă investitorilor privati, pentru a gestiona, printre altele, venituri din Cupa Mondială.

„Deși am susținut motivele FFE, nu am reușit să evaluăm dinamica politică a fotbalului internațional sau cât de departe erau dispuși unii să meargă”, a declarat Joshua Kushner într-o declarație pentru AFP. „Dacă am fi știut unde va duce acest lucru, nu ne-am fi implicat”, a adăugat Kushner, o companie diferită, Thrive Capital, a lucrat în această chestiune timp de luni de zile și a urmat să conducă procesul de investiții.

Potrivit americanului, „ideea din spatele FFE a fost de a distribui mai echitabil mai mult capital și acțiuni între cele 21 de țări”.

Participație permanentă la cele mai valoroase active ale FIFA

O idee condamnată de UEFA, care a văzut-o ca pe un mijloc „conceput să le permită lui Infantino” și „unui cerc restrîns de asociere apropiați” – inclusiv lui Joshua Kushner – „să dobândească o participare permanentă la cele mai mari valori active ale FIFA și să profite de pe urma acestora, în detrimentul altor părți ale familiei FIFA, al altor membri să-ți fie interesat”. UEFA pregătește astfel o plângere în temeiul legislației elvețiene pentru „management neloial” împotriva lui Gianni Infantino, care ignoră apelurile la demisia și se agață de tronul său de lider mondial al fotbalului.

Presa americană a relatării că Joshua Kushner a fost citat, UEFA solicitând unui judecător din New York permisiunea de ai cere investitorului american și firmă de vânzare de capital de risc să predea documente și să prezinte la audieri în acest caz.