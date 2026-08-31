Dinamo, două puncte avans în fruntea ierarhiei. Rezultatele și clasamentul din Superligă după 7 etape

Etapa a șaptea din Superliga de fotbal a adus patru rezultate de egalitate. Dinamo a remizat cu Corvinul Hunedoara. Rapid nu a reușit să profite, după ce a încheiat la egalitate cu Universitatea Craiova, rămânând la două puncte de Dinamo.

Petrolul revine pe podium după mai bine de 12 ani. Ploieștenii au învins vicecampioana Universitatea Cluj, în deplasare, bifând al patrulea succes al sezonului.

Doar Petrolul și liderul Dinamo au reușit patru victorii în acest start de campionat.

Rezultatele complete ale etapei a șaptea:

FC Voluntari – Oțelul Galați 2-2

„U” Cluj – Petrolul Ploiești 2-3

Csikszereda – CFR Cluj 2-3

FC Argeș – Sepsi OSK 0-1

Corvinul Hunedoara – Dinamo 1-1

Farul Constanța – FC Botoșani 0-0

FCSB – UTA Arad 1-3

Rapid București – Universitatea Craiova 1-1

Clasament

1. Dinamo București – 14p, golaveraj 14-5

2. Rapid București – 12p, 8-4

3. Petrolul Ploiești – 12p, 7-10

4. Universitatea Craiova – 11p, 14-9

5. FCSB – 11p, 10-8

6. Corvinul Hunedoara – 10p, 8-4

7. Farul Constanța – 10p, 10-8

8. Oțelul Galați – 10p, 9-8

9. Sepsi OSK – 10p, 4-3

10. FC Argeș – 10p, 4-5

11. CFR Cluj – 9p, 11-10 (6 jocuri)

12. Universitatea Cluj – 9p, 9-9 (6 jocuri)

13. FC Botoșani – 7p, 7-8

14. UTA Arad – 6p, 6-10

15. FC Voluntari – 5p, 7-18

16. Csikszereda Miercurea Ciuc – 1p, 4-13