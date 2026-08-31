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Tadej Pogacar, operat cu succes la clavicula stângă după accidentul din Vuelta. Ciclistul sloven va mai rămâne câteva zile în spital

Ciclistul sloven Tadej Pogacar a fost operat cu succes, luni, pentru fractura de claviculă stângă suferită în urma căzăturii care l-a obligat să abandoneze Vuelta a Spaniei, a anunțat echipa UAE Team Emirates-XRG.
Tadej Pogacar, operat cu succes la clavicula stângă după accidentul din Vuelta. Ciclistul sloven va mai rămâne câteva zile în spital
sursă foto: Jasper Jacobs/Belga/dpa
Petre Apostol
31 aug. 2026, 22:03, Sport
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Intervenția chirurgicală s-a desfășurat conform planului, iar Pogacar va rămâne internat câteva zile pentru monitorizare postoperatorie, potrivit medicului echipei, Adrian Rotunno.

„În această după-amiază, Tadej a fost supus cu succes unei intervenții chirurgicale la clavicula stângă, după ce a primit acordul pentru efectuarea operației”, a declarat Rotunno, în comunicatul echipei.

Accidentul din Vuelta i-a provocat lui Pogacar, pe lângă fractura deplasată a claviculei stângi, o comoție cerebrală, o fractură stabilă la nivelul vertebrei cervicale C7 și mai multe răni superficiale.

„Procedura s-a desfășurat bine, iar el va rămâne în spital pentru câteva zile, sub observație postoperatorie”, a precizat medicul formației UAE Team Emirates-XRG.

După externare, Pogacar va reveni acasă, unde va începe procesul de recuperare și reabilitare sub supravegherea personalului medical al echipei. Medicii vor urmări îndeaproape evoluția sa în perioada următoare.

Echipa nu a oferit, deocamdată, un termen pentru revenirea slovenului în competiții. Prioritatea este recuperarea după intervenția chirurgicală și evaluarea evoluției tuturor leziunilor suferite în accident.

Pentru Pogacar, unul dintre cei mai importanți cicliști ai generației sale, accidentarea reprezintă o mare lovitură în privința principalului său obiectiv din toamnă. Slovenul își propusese să câștige din nou titlul mondial, competiție programată peste doar trei săptămâni.

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