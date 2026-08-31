Lewis Hamilton își completează colecția. Mașina legendară a stat peste 30 de ani într-un garaj

„Este mașina visurilor mele și a fost așa atât timp cât îmi pot aminti. Când eram copil visam să am una. Când am ajuns la Ferrari anul trecut, m-am asigurat că aveam un F40 cu mine chiar din prima zi la Maranello. Atât de mult înseamnă pentru mine”, a scris septuplul campion mondial de Formula 1, Lewis Hamilton, pe contul său oficial de Facebook.

Pilotul britanic a dezvăluit că exemplarul a stat acoperit de praf într-un garaj mai bine de 30 de ani, înainte de a fi descoperit.

Hamilton a dus mașina la Maranello, unde inginerii și mecanicii Ferrari au lucrat timp de mai multe săptămâni pentru a o readuce la viață.

„Aceste mașini sunt adevărate opere de artă și incredibil de rare. Când am găsit-o, acoperită de praf după ce stătuse într-un garaj mai bine de treizeci de ani, am știut că trebuie să o aduc acasă”, a spus britanicul.

El le-a mulțumit echipei Ferrari implicate în restaurarea automobilului și a descris proiectul drept „un vis devenit realitate”.

Ferrari F40 este unul dintre cele mai căutate modele din istoria mărcii italiene. Lansat în 1987 pentru aniversarea a 40 de ani a Ferrari, modelul a fost ultimul aprobat de fondatorul Enzo Ferrari înainte de moartea sa și este considerat unul dintre simbolurile constructorului din Maranello.