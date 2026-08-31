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Aryna Sabalenka își începe apărarea titlului de la US Open cu o victorie în două seturi

Aryna Sabalenka, liderul mondial și principala favorită la US Open 2026, și-a început campania de apărare a trofeului cu o victorie clară fața columbiencei Camila Osorio. Jucătoarea din Belarus își continuă astfel seria de victorii în primul tur la turnee de Grand Slam începută în 2020.
Aryna Sabalenka își începe apărarea titlului de la US Open cu o victorie în două seturi
sursă foto: Hepta/Mediafax Foto
Petre Apostol
31 aug. 2026, 20:30, Sport
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Partida a durat o oră și 27 de minute, iar Sabalenka s-a impus cu scorul de 6-2, 6-4, în ciuda unui joc cu mai multe momente de inconstanță.

Jucătoarea din Belarus a comis 23 de erori neforțate și a avut patru duble greșeli, fiind vizibil frustrată în mai multe momente ale partidei. În cele din urmă, experiența și forța sa de joc au făcut diferența.

Victoria cu Osorio reprezintă al 24-lea succes consecutiv al Arynei Sabalenka în primul tur al unui turneu de Grand Slam. Seria datează din 2020, când a fost eliminată în primul tur la Australian Open de Carla Suárez Navarro.

Liderul mondial își apără poziția la New York

Sabalenka traversează însă o perioadă mai dificilă după un început excelent de sezon. În martie, ea a devenit doar a cincea jucătoare din istoria circuitului WTA care a reușit „Sunshine Double”, câștigând turneele de la Indian Wells și Miami în același an.

De atunci, însă, nu a mai ajuns într-o finală și a suferit mai multe înfrângeri după ce a avut avantaj în partidele respective. Cea mai recentă înfrângere a venit la Cincinnati, în optimile de finală, unde a pierdut cu Sara Bejlek, scor 6-7(7), 4-6.

US Open are o miză suplimentară pentru Sabalenka și în clasamentul mondial. Jucătoarea din Belarus riscă să piardă prima poziție dacă nu își apără trofeul cucerit anul trecut și poate coborî chiar până pe locul al patrulea.

În plus, dacă nu va câștigat trofeul, ar însemna pentru Sabalenka primul sezon fără un titlu de Grand Slam din 2022 încoace.

Pentru un loc în turul al treilea, Sabalenka va întâlni o jucătoare venită din calificări, Polina Iatcenko, din Rusia.

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