Sabalenka își apără locul 1 mondial la US Open. Rybakina poate deveni lider fără să câștige un meci

Sabalenka va ajunge la 99 de săptămâni consecutive pe primul loc la finalul turneului, dar cele 2.000 de puncte câștigate anul trecut pentru titlul de la US Open îi ies acum din clasament. Trei jucătoare mai au șanse să o depășească: Elena Rybakina, Jessica Pegula și Coco Gauff.

Cea mai bună poziție o are Rybakina. Campioana de la Australian Open 2026 vine la New York de pe primul loc în ierarhia anului și are, dintre toate urmăritoarele, cel mai simplu scenariu pentru a urca în premieră pe locul 1 mondial.

Rybakina poate deveni lider chiar fără să câștige vreun meci, cu condiția ca Sabalenka, Pegula și Gauff să nu câștige turneul. Mai mult, dacă jucătoarea din Kazahstan ajunge în semifinale, nimeni nu o mai poate împiedica să preia locul 1, indiferent de celelalte rezultate.

Pentru Sabalenka, calculele sunt mult mai complicate. Bielorusa trebuie să câștige US Open și are nevoie ca Rybakina să fie eliminată înainte de semifinale pentru a-și păstra poziția. Dacă reușește, va ajunge la 100 de săptămâni consecutive pe primul loc odată cu publicarea clasamentului de după US Open. În total, ar fi 107 săptămâni petrecute pe locul 1 mondial pentru jucătoarea din Belarus.

Gauff și Pegula ar putea ajunge în premieră în fruntea clasamentului

Și pentru cele două americance din cursă scenariul este identic. Coco Gauff și Jessica Pegula trebuie să câștige US Open și să spere ca Rybakina să piardă înainte de semifinale, pentru a ajunge pe prima poziție. Pentru ambele, ar fi prima prezență pe locul 1 mondial.

Gauff, învingătoare în 2023 la New York, ajunge la Flushing Meadows cu moralul ridicat după ce a câștigat la Cincinnati primul titlu al sezonului. Pegula traversează și ea o perioadă foarte bună, cu finale la Washington și Cincinnati.

Potrivit tragerii la sorți, Sabalenka se află pe aceeași jumătate de tablou cu Pegula. Rybakina, în schimb, o are pe jumătatea sa de tablou pe Gauff.

Meciurile de pe tabloul principal încep duminică noapte.