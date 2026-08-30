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Victorie la fotografie pentru Aurelian Andronache la Timișoara. Doar 19 sutimi l-au despărțit de Simone Tempestini

Aurelian Andronache a obținut, la Timișoara, prima victorie din carieră în Campionatul Național de Super Rally. Pilotul din Câmpulung Muscel, aflat la volanul unui monopost Wolf Thunder, l-a devansat cu numai 19 sutimi de secundă pe Simone Tempestini, într-una dintre cele mai strânse curse ale sezonului.
Victorie la fotografie pentru Aurelian Andronache la Timișoara. Doar 19 sutimi l-au despărțit de Simone Tempestini
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Marius Vale
30 aug. 2026, 16:08, Sport
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Andronache a dominat Trofeul Profi Timișoara 2026 încă din antrenamente, iar în manșele de concurs a stabilit timpul de 03:06,369.

Pilot de viteză în coastă, acesta a debutat în Super Rally în 2021, după ce Mihai Leu l-a convins să facă pasul către competiția de motorsport desfășurată exclusiv pe trasee urbane.

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„Sunt nespus de bucuros, am emoții mari după această cursă. În ultimii cinci ani mereu am fost aproape de victorie, am avut multe ghinioane, astăzi soarta a fost cu mine. Îi dedic victoria lui Mihai Leu, care m-a convins acum cinci ani să vin la Super Rally. Pot promite că voi rămâne în acest campionat până mă pensionez”, a declarat Aurelian Andronache după cursă.

Simone Tempestini, la numai 19 sutimi

Pe locul al doilea s-a clasat Simone Tempestini, la volanul unui Porsche 997 RGT, diferența dintre cei doi fiind de numai 0,19 secunde.

Podiumul a fost completat de campionul național en-titre Leo Borlovan, aflat la comenzile unui prototip FUNYO SP05 EVO. Acesta a încheiat cursa în 03:07,695.

Etapa de la Timișoara s-a desfășurat pe un traseu special amenajat în centrul orașului, unde câteva mii de spectatori au urmărit cursele.

Public numeros a fost prezent și la startul festiv de vineri, din Piața Victoriei, unde au participat inclusiv jucători ai echipei Poli Timișoara.

Latovlevici, tur omagial cu o Dacia 1300

Cursa a fost deschisă de fostul internațional Iasmin Latovlevici, jucător care a evoluat de-a lungul carierei la Poli Timișoara, FCSB și Galatasaray.

Latovlevici a efectuat un tur omagial la volanul unei Dacia 1300.

Invitat special al etapei a fost și Lucio Peruggini, de opt ori campion al Italiei, care a pilotat un Ferrari 488 Challenge.

Andronache și Teslovan împart primul loc înaintea finalei de la București

Cu o singură etapă rămasă de disputat, lupta pentru titlu rămâne deschisă.

Aurelian Andronache și Adrian Teslovan împart primul loc în clasamentul general, fiecare cu câte 43 de puncte.

Pe poziția a treia se află Dragoș Savloschi, cu 33 de puncte. Acesta a abandonat la Timișoara din cauza unor probleme tehnice.

Marea finală a sezonului este programată pe 10 octombrie, la București.

Campionatul Național de Super Rally powered by Napoleon Games cuprinde în acest sezon patru etape. Primele două curse s-au desfășurat la Alba Iulia și Hunedoara, urmate de etapa de la Timișoara și finala din Capitală.

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