Super Rally Timișoara vine cu surprize de calibru: Simone Tempestini, mașini Ferrari și trei prototipuri la start

Simone Tempestini, campionul absolut al României la raliuri, Lucio Peruggini, de opt ori campion național al Italiei la GT, dar și Costel Cășuneanu se numără printre piloții care vor face spectacol pe 29 august, pe circuitul special amenajat în zona Pieței Operei.

Fanii vor putea admira în acțiune modele de curse precum Porsche, Ferrari sau Škoda RX, alături de prototipuri construite special pentru competiții.

Simone Tempestini va participa pentru prima dată la Trofeul Profi, ajuns la ediția cu numărul patru. De zece ori campion național absolut al României și campion mondial de juniori, pilotul clujean va concura la Timișoara înainte de etapa europeană din Țara Galilor.

Tempestini va pilota un Porsche 997 RGT, modelul cu care a devenit campion național de raliuri în ultimii trei ani.

Costel Cășuneanu, campion absolut de Super Rally în 2019, va participa cu un model Škoda Fabia RX.

Două modele Ferrari 488 Challenge la start

Publicul va putea vedea și două modele Ferrari 488 Challenge. Unul va fi pilotat de timișoreanul Radu Benea, iar celălalt de italianul Lucio Peruggini.

Peruggini, de opt ori campion național al Italiei la categoria GT, va deschide cursa.

La start vor fi și trei prototipuri. Leo Borlovan, campionul absolut en titre, va pilota un Funyo, iar în competiție vor participa și două modele Wolf Thunder.

În total, la Trofeul Profi Timișoara sunt așteptați 25 de piloți din discipline precum raliurile și viteza în coastă.

Printre reprezentanții Timișoarei se numără Radu Benea, Nicolas Benea, Leo Borlovan, Alexandru Krepelka, Sorin Mihoc și Cristi Șugar.

Etapa va avea la start și două femei. Alexandra Teslovan va pilota un Hyundai i20 N Rally2, iar Cristiana Oprea va concura cu un model BYD electric de peste 500 de cai putere.

Traseu nou pentru ediția a patra

Trofeul Profi Timișoara ajunge în acest an la cea de-a patra ediție, după cele organizate în 2023, 2024 și 2025.

Competiția va avea un traseu nou, cu startul în zona Operei Naționale. Circuitul va include bulevardul I.C. Brătianu și strada 20 Decembrie 1989, iar cursa va putea fi urmărită și din zona Catedralei Mitropolitane.

Super Rally este singura competiție de motorsport din România organizată exclusiv pe trasee urbane. Campionatul a fost fondat în 2017 de regretatul Mihai Leu și continuă în memoria acestuia, fiind organizat de familia sa, soția Anna și fiul Marco.

Primele două etape din acest an s-au desfășurat în centrele orașelor Alba Iulia și Hunedoara, iar marea finală este programată în luna octombrie, la București.

Etapa de la Timișoara va putea fi urmărită și la Pro Arena.

Programul Trofeului Profi Timișoara

Vineri, 28 august

Ora 20:00 – Startul festiv și prezentarea oficială a piloților și automobilelor de concurs, în Piața Operei

Sâmbătă, 29 august

Ora 10:00 – Antrenamentele

Ora 14:00 – Manșele de concurs

Accesul publicului va fi gratuit atât la startul festiv, cât și pe durata competiției.