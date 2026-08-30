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Situație incredibilă în baschet. Campioana Franței, exclusă din baschetul profesionist

Campioana Franței la baschet, AS Monaco, a fost exclusă din competițiile profesioniste pentru sezonul 2026-2027, după ce Federația Franceză de Baschet a refuzat duminică să redeschidă dosarul clubului. Monaco ar urma să evolueze cel mult în Nationale 1, al treilea eșalon al baschetului francez.
Situație incredibilă în baschet. Campioana Franței, exclusă din baschetul profesionist
Foto: Facebook/A.S. Monaco Basket﻿
Cosmin Pirv
30 aug. 2026, 14:12, Sport
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Federația Franceză de Baschet (FFBB) a refuzat să reexamineze în regim de urgență situația clubului AS Monaco, la 24 de ore după ce Comitetul Național Olimpic și Sportiv Francez (CNOSF) recomandase menținerea excluderii clubului din primele două ligi profesioniste.

Potrivit Le Figaro, echipa a primit astfel din nou un răspuns negativ și se află pe punctul de a părăsi lumea profesionistă.

Decizia pune capăt, cel puțin pentru moment, încercărilor campioanei Franței de a reveni în Betclic Élite, prima ligă franceză, sau în Élite 2, al doilea eșalon profesionist.

BeBasket notează că AS Monaco este exclusă astfel din campionatele profesionale și ar trebui să evolueze, în cel mai bun caz, în Nationale 1 în acest sezon.

Campioana en-titre a Franței

Situația este cu atât mai spectaculoasă cu cât Monaco a câștigat în luna iunie titlul de campioană a Franței, după ce a învins Paris Basketball în finală.

Clubul a ajuns însă în această situație din cauza problemelor legate de dosarul financiar și de recapitalizare necesar pentru înscrierea în competițiile profesioniste.

Camera de apel a Federației Franceze de Baschet confirmase pe 1 august refuzul înscrierii Monaco în Betclic Élite și Élite 2.

Monaco a continuat să caute soluții și a obținut între timp intrarea unui nou investitor în acționariat, motiv pentru care clubul a cerut Federației să îi reanalizeze dosarul.

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