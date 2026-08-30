Chelsea l-a transferat pe Emiliano Martinez de la Aston Villa

Martinez, în vârstă de 33 de ani, campion mondial cu Argentina în 2022, a semnat un contract pe trei ani cu formația de pe Stamford Bridge, potrivit BBC Sport.

Fostul portar al lui Arsenal a ajuns la Aston Villa în 2020 și a bifat 256 de apariții pentru club. În sezonul trecut, el a contribuit la câștigarea Europa League.

„Sunt încântat să fiu la acest club”, a declarat Martinez.

„Pentru mine și familia mea, decizia de a veni la Chelsea a fost una ușoară. Sunt foarte fericit și abia aștept să încep. Vreau să am succes aici. Sunt o persoană care vrea să câștige în tot ceea ce face și vreau să aduc această mentalitate la Chelsea. Este un club obișnuit să câștige trofee, cred că ni se potrivește foarte bine această colaborare”, a spus portarul argentinian.

Martinez a încercat să plece de la Villa și vara trecută, însă transferul nu s-a concretizat. O nouă tentativă de plecare a eșuat la începutul acestei luni, după ce negocierile pentru un transfer la Juventus au căzut.

Aston Villa a transmis, într-un comunicat, că Martinez a fost „o prezență impunătoare în poartă” încă de la sosirea sa de la Arsenal.

„Prin evoluțiile sale excelente și spiritul competitiv, Emi va fi mereu ținut minte pentru rolul avut în parcursul și succesele noastre din ultimii ani”, a scris Aston Villa.