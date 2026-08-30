Prima pagină » Sport » Chelsea l-a transferat pe Emiliano Martinez de la Aston Villa

Chelsea l-a transferat pe Emiliano Martinez de la Aston Villa

Chelsea l-a transferat pe portarul argentinian Emiliano Martinez de la Aston Villa pentru 7,5 milioane de lire sterline. Este a opta tranzacție între cele două cluburi în ultimii patru ani.
Chelsea l-a transferat pe Emiliano Martinez de la Aston Villa
Iulian Moşneagu
30 aug. 2026, 12:34, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Martinez, în vârstă de 33 de ani, campion mondial cu Argentina în 2022, a semnat un contract pe trei ani cu formația de pe Stamford Bridge, potrivit BBC Sport.

Fostul portar al lui Arsenal a ajuns la Aston Villa în 2020 și a bifat 256 de apariții pentru club. În sezonul trecut, el a contribuit la câștigarea Europa League.

„Sunt încântat să fiu la acest club”, a declarat Martinez.

„Pentru mine și familia mea, decizia de a veni la Chelsea a fost una ușoară. Sunt foarte fericit și abia aștept să încep. Vreau să am succes aici. Sunt o persoană care vrea să câștige în tot ceea ce face și vreau să aduc această mentalitate la Chelsea. Este un club obișnuit să câștige trofee, cred că ni se potrivește foarte bine această colaborare”, a spus portarul argentinian.

Martinez a încercat să plece de la Villa și vara trecută, însă transferul nu s-a concretizat. O nouă tentativă de plecare a eșuat la începutul acestei luni, după ce negocierile pentru un transfer la Juventus au căzut.

Aston Villa a transmis, într-un comunicat, că Martinez a fost „o prezență impunătoare în poartă” încă de la sosirea sa de la Arsenal.

„Prin evoluțiile sale excelente și spiritul competitiv, Emi va fi mereu ținut minte pentru rolul avut în parcursul și succesele noastre din ultimii ani”, a scris Aston Villa.

Recomandarea video

AUR are ca prioritate adoptarea legii de intimidare a donatorilor ONG-urilor în sesiunea parlamentară care începe la 1 septembrie
G4Media
Milioane de oameni au văzut imaginile live și nu au crezut că sunt reale » Cât de aproape au trecut două avioane de un stadion plin
GSP.ro
Rețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, nou val de dezinformare. Sunt vizați premierul suedez Ulf Kristersson și Gabriel Attal, intrat în cursa pentru președinția franceză
Gandul
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de minute, sau pentru toată noaptea
Cancan
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport
Motivele pentru care islandezii au respins aderarea la Uniunea Europeană în ciuda presiunilor exercitate de Donald Trump
Libertatea
Primesc și pensionarii din România a 13-a pensie? De la ce dată s-ar putea întâmpla
CSID
Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc din 15 septembrie 2026. Noile tarife anunțate de DGPCI
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia