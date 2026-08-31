SCM Râmnicu Vâlcea câștigă duelul cu Minaur Baia Mare în prima etapă din Liga Florilor

SCM Râmnicu Vâlcea a controlat prima jumătate a meciului și a intrat la pauză cu un avantaj de patru goluri, scor 18-14, după un joc ofensiv eficient.

Minaur a revenit după pauză și s-a apropiat la un singur gol în mai multe rânduri. Însă, gazdele au gestionat avantajul până la final.

Vâlcea s-a desprins decisiv de la 22-21, la 26-22, în minutul 54, și s-a impus cu scorul de 28-26.

Pentru SCM Râmnicu Vâlcea, principalele marcatoare au fost Tuva Hove Ulsaker și Julia Maidhof, cu câte 5 goluri. Au fost urmate de Grace Zaadi, Inger Smits, respectiv Elena Florica, cu câte 4 reușite fiecare.

De partea cealaltă, cele mai bune marcatoare ale echipei din Baia Mare au fost Jessica Quintino Ribeiro și Dziyana Ilyina, fiecare cu câte 5 goluri. Teodora Damian și Seynabou Mbengue Rodriguez au înscris câte 4 goluri.

Ultimul meci al etapei inaugurale a noului sezon este programat marți seară, de la ora 17:00. Medaliata cu bronz Corona Brașov primește replica echipei campioane, Gloria Bistrița.