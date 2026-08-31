Prima pagină » Sport » SCM Râmnicu Vâlcea câștigă duelul cu Minaur Baia Mare în prima etapă din Liga Florilor

SCM Râmnicu Vâlcea câștigă duelul cu Minaur Baia Mare în prima etapă din Liga Florilor

SCM Râmnicu Vâlcea a început cu victorie noul sezon din Liga Florilor la handbal feminin, după ce a învins-o luni seară, pe teren propriu, pe CS Minaur Baia Mare.
SCM Râmnicu Vâlcea câștigă duelul cu Minaur Baia Mare în prima etapă din Liga Florilor
sursă foto: SCM Râmnicu Vâlcea
Petre Apostol
31 aug. 2026, 20:15, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

SCM Râmnicu Vâlcea a controlat prima jumătate a meciului și a intrat la pauză cu un avantaj de patru goluri, scor 18-14, după un joc ofensiv eficient.

Minaur a revenit după pauză și s-a apropiat la un singur gol în mai multe rânduri. Însă, gazdele au gestionat avantajul până la final.

Vâlcea s-a desprins decisiv de la 22-21, la 26-22, în minutul 54, și s-a impus cu scorul de 28-26.

Pentru SCM Râmnicu Vâlcea, principalele marcatoare au fost Tuva Hove Ulsaker și Julia Maidhof, cu câte 5 goluri. Au fost urmate de Grace Zaadi, Inger Smits, respectiv Elena Florica, cu câte 4 reușite fiecare.

De partea cealaltă, cele mai bune marcatoare ale echipei din Baia Mare au fost Jessica Quintino Ribeiro și Dziyana Ilyina, fiecare cu câte 5 goluri. Teodora Damian și Seynabou Mbengue Rodriguez au înscris câte 4 goluri.

Ultimul meci al etapei inaugurale a noului sezon este programat marți seară, de la ora 17:00. Medaliata cu bronz Corona Brașov primește replica echipei campioane, Gloria Bistrița.

Recomandarea video

GALERIE FOTO „Unele glume se scriu singure”. Festival de memeuri pe rețele sociale după ce „Armada AUR” s-a plimbat cu „Prințesa Dunării” pe lacul de acumulare de la Porțile de Fier 1
G4Media
Pădurea „Gheorghe Hagi”: cum arată „stadionul” din Constanța la 3 ani după demolare și zeci de promisiuni pentru startul lucrărilor
GSP.ro
Bolojan anunță că România mai pierde 100 de milioane de euro din PNRR. Premierul demis susține că Guvernul nu poartă nicio responsabilitate
Gandul
Motivul HALUCINANT pentru care Dragoș, subofițerul de la ISU Neamț, a ucis-o pe Andreea. Filmul tragediei
Cancan
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport
Lucian Pahonțu a reacționat după acuzațiile privind Revoluția din 1989 și Mineriada 1990. Niciun cuvânt despre Vasile Milea
Libertatea
Vedetele care s-au confruntat cu depresia și au cerut ajutor. Au zâmbit în fața camerelor, dar au dus lupte grele
CSID
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
Promotor
ANALIZĂ. 31 august, deadline istoric pentru PNRR-urile din UE: Cine sunt campionii și codașii?/ Care e țara cu scor perfect, care e cea care a primit cei mai mulți bani și cine a rămas în urmă/ Cum stă România?
Economedia