Sorana Cîrstea debutează astăzi la US Open. Românca pornește cu avantaj în fața Juliei Grabher

Sorana Cîrstea, locul 17 WTA și cap de serie 16, va juca luni împotriva austriecei Julia Grabher, locul 114 WTA, în primul tur la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Meciul Soranei Cîrstea este programat ca al treilea pe terenul 10, după o partidă de simplu feminin și una de simplu masculin. Primele meciuri de pe acest teren încep la ora 18:00.

Românca are un avantaj destul de mare în fața Juliei Grabher. Cele două jucătoare s-au întâlnit de două ori până acum, iar Sorana Cîrstea a câștigat ambele partide.

Prima confruntare a avut loc în 2020, în 16-imile turneului de la Linz, iar a doua în 2022, în sferturile competiției de la Istanbul. Cîrstea s-a impus în ambele meciuri.

Dacă o va învinge și la US Open, Sorana Cîrstea va juca în turul al doilea cu învingătoarea partidei dintre Viktorija Golubic, din Elveția, și Diane Parry, din Franța.

Sorana Cîrstea este singura reprezentantă a României pe tabloul principal de simplu feminin la această ediție a US Open. Gabriela Ruse a fost eliminată în primul tur, după ce a pierdut în fața americancei Jessica Pegula.