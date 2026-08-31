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Surpriză la US Open: Novak Djokovic, eliminat încă din primul tur

Novak Djokovic a fost eliminat în primul tur la US Open de către argentinianul Mariano Navone, după un meci care a durat mai bine de patru ore și jumătate.
Surpriză la US Open: Novak Djokovic, eliminat încă din primul tur
Novak Djokovic. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
31 aug. 2026, 08:25, Sport
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Novak Djokovic a fost eliminat, duminică, în primul tur al US Open, cu 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, de către argentinianul Mariano Navone.

Jucătorul sârb în vârstă de 39 de ani, care a vomitat în timpul meciului și a avut dificultăți la serviciu spre final din cauza unei probleme la spate, a izbucnit în lacrimi cu puțin înainte ca Navone să-și asigure victoria, notează Reuters.

Djokovic a preluat rapid conducerea cu 3-0 în primul set, în condiții de umiditate ridicată, dar Navone a egalat la 4-4 după o scurtă întrerupere. Navone a forțat un tiebreak și a câștigat setul.

Djokovic a dat tot ce a avut mai bun pentru a câștiga setul al doilea. În setul al treilea, el a reușit un break împotriva lui Navone, pentru a conduce cu 5-4, înainte de a încheia setul în ciuda unui joc nesigur la serviciu.

Ulterior, Navone a ripostat câștigând și cel de-al patrulea și al cincilea set, după un meci care a durat patru ore și 36 de minute.

„Cinci seturi, împotriva celui mai mare din toate timpurile, nu e ceva ce faci în fiecare zi. Sunt foarte fericit. Înseamnă foarte mult pentru mine. Este un vis devenit realitate. Acum trebuie să-mi revin”, a declarat Navone pe teren, potrivit sursei citate.

Djokovic: Nu m-am simțit bine

După înfrângere, jucătorul sârb a afirmat că nu s-a aflat într-o condiție fizică bună pentru meci.

„Nu m-am simțit bine. Cred că era evident că am avut o senzație îngrozitoare pe teren. Este ceva cu care m-am confruntat, din păcate, practic în fiecare meci din acest an: vărsături, greață – o problemă serioasă. Apoi, întregul meu corp a început să cedeze, practic am avut crampe și dureri. La final, spatele și umărul au cedat, iar eu nu am mai putut duce meciul la bun sfârșit”, a spus Djokovic, potrivit Sky Sports.

Ultimul trofeu la US Open al lui Djokovic datează din 2023.

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