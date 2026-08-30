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Recital pe Old Trafford. Manchester United o spulberă pe Ipswich Town

Manchester United a obținut prima victorie a sezonului în Premier League, învingând-o pe Ipswich Town cu un categoric 5-2. Căpitanul „diavolilor roșii”, Bruno Fernandes a fost omul meciului, reușind să marcheze trei goluri și să dea o pasă de gol.
Recital pe Old Trafford. Manchester United o spulberă pe Ipswich Town
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
30 aug. 2026, 20:52, Sport
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Ipswich Town a început curajos partida și a dat prima lovitură în minutul 29 prin golul marcat de Leif Davis. Replica gazdelor a venit rapid, Bruno Fernandes restabilind egalitatea în minutul 40. 

În al doilea act al partidei, formația lui Michael Carrick s-a dezlănțuit. United a trecut în avantaj în minutul 56 prin autogolul lui Jacob Greaves. 

În minutele 61 și 68, Bruno Fernandes și-a completat hattrickul, unul din goluri venind de la punctul cu var. 

Bryan Mbeumo a marcat în minutul 82 și a dus scorul la 5-1. 

Nou promovata Ipswich a redus din proporțiile eșecului prin reușita lui Chuba Akpom în 90+1. 

Deși echipa de pe Old Trafford a început sezonul dificil, fiind învinsă în prima etapă de Hull City, tot echipă nou promovată, cu scorul de 2-0, victoria de azi o aduce pe locul 10 în clasament. 

Ipswich Town coboară pe poziția a 12-a a clasamentului, rămânând tot cu 3 puncte după două etape. 

Echipele de start 

Manchester United 

Antrenor: Michael Carrick 

4-2-3-1: S. Lammens – D. Dalot, H. Maguire, L. Martínez, L. Shaw – K. Mainoo, Y. Tielemans – B. Mbeumo, B. Fernandes, M. Rashford – M. Cunha 

Ipswich Town 

Antrenor: Gary O’Neil 

4-2-3-1: K. Scherpen – L. Davis, J. Greaves, I. Diop, D. O’Shea – S. Lukić, M. Núñez – D. Maeda, J. Enciso, A. Fatawu – Emersonn 

 

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