Thriller în Premier League. Chelsea o învinge pe Brighton după un meci cu șapte goluri

Chelsea a început în forță partida și a deschis scorul în minutul 4 prin Roméo Lavia, iar Pedro Neto a dublat avantajul gazdelor zece minute mai târziu (14). În minutul 32, atacantul Joao Pedro a dus scorul la 3-0 pentru londonezi. Brighton a dat primul semn de revenire înainte de pauză, reducând din diferență în minutul 35 prin reușita lui Malick Yalcouye.

În minutul 63, același João Pedro a trimis nefericit mingea în propria poartă, oferindu-le oaspeților speranța unei reveniri (3-2). Speranțele „pescărușilor” au fost decimate de Cole Palmer care a marcat în minutul 74.

Oaspeții au marcat al treilea gol în minutul 90+6 prin Pascal Groß, dar prea târziu pentru a întoarce soarta partidei.

În urma meciului terminat 4-3 pentru echipa din Londra, Brighton a coborât în clasament pe poziția a opta cu trei puncte după două etape. Chelsea continuă parcursul perfect, cu două victorii în două etape, urcând în clasament pe locul 3.

Echipele de start

Chelsea

Antrenor: Enzo Maresca

3-4-2-1: E. Martínez – W. Fofana, M. Lacroix, L. Colwill – M. Gusto, C. Palmer, R. Lavia, J. Hato – P. Neto, M. Rogers – J. Pedro

Brighton

Antrenor: Fabian Hurzeler

(4-2-3-1): B. Verbruggen – F. Kadıoğlu, L. Vušković, L. Dunk, O. Boscagli – M. Wieffer, P. Groß – D. Gómez, M. Yalcouyé, M. De Cuyper – C. Kostoulas