Farul Constanța – FC Botoșani. Remiză albă într-un meci cu un penalty ratat și gol anulat de VAR

FC Botoșani a avut prima șansă importantă în minutul 27, când Dumiter, găsit liber în careu după un corner, a trimis mingea pe lângă poarta rămasă goală, notează ProSport.

Farul a replicat în minutul 37, prin Denis Alibec. Atacantul a pătruns în careu și a încercat să-l lobeze pe portarul oaspeților, însă șutul său a trecut la mică distanță de bară.

În minutul 39, Farul a primit o lovitură de la 11 metri după un fault asupra lui Țicu.

Alibec a executat slab lovitura de pedeapsă, însă faza a continuat, iar atacantul a reușit să împingă mingea în plasă câteva secunde mai târziu; reușita a fost însă anulată de camera VAR din cauza unei poziții de ofsaid.

După pauză, oaspeții au avut o nouă ocazie importantă. În minutul 50, Mailat a șutat în diagonală, de la aproximativ 18 metri, însă mingea a lovit transversala.

Niciuna dintre echipe nu a reușit să înscrie până la final, partida încheindu-se ca o remiză albă.

În urma acestei remize, Farul Constanța ocupă locul 7 în clasament, cu 10 puncte, în timp ce FC Botoșani rămâne în a doua jumătate a ierarhiei, pe locul 13, cu 7 puncte.

Echipele de start

Farul Constanța

Antrenor: Ovidiu Sabău

3-4-3: R. Munteanu – Bouzamoucha, Dican, Gustavo – Sîrbu, Njike, Ahlinvi, Țicu – Sima, Alibec, Radaslavescu

FC Botoșani

Antrenor: Marius Croitoru

4-3-3: Anestis – Bayeye, Miron, Diarra, Ilaș – Lucas de Vega Limas, Petro, Papa – Bodișteanu, Dumiter, Mailat