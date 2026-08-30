Ebru Bolat, prima româncă olimpică din yachting, campioană națională înaintea Mondialelor

Sportiva de la CSM Constanța a devenit din nou campioană națională la clasa olimpică ILCA 6, chiar la ea acasă, pe lacul Siutghiol. După titlul cucerit la Constanța, Ebru Bolat urmează să se deplaseze în Irlanda, unde între 7 și 12 septembrie va concura la Campionatul Mondial, în apropiere de Dublin.

„E mereu, dacă vrei să te apuci de yachting, cel mai ușor să înveți pe lac, că apa e destul de plată și manevrele, tehnica, se învață de la un nivel, din clasa întâi. E mereu frumos să vezi unde ai început. Să rămâi așa cu capul pe pământ, să-ți aduci aminte. Cumva sunt recunoscătoare că am avut ocazia și am putut să învăț aici”, a declarat Ebru Bolat, într-un interviu pentru CSM Constanța.

În prezent, spune că este obișnuită cu competițiile internaționale și cu condiții mult mai dificile de navigare.

„Iubesc marea și oceanul mult mai mult. Acum știu că pot mai mult, valuri mai mari și condiții mai periculoase. Îmi aduc un pic mai multă bucurie”, mărturisește sportiva.

Această mentalitate o ajută să privească fiecare competiție ca pe o nouă oportunitate de progres.

A scris istorie la Paris

Ebru Bolat are deja un loc important în istoria sportului românesc.

La Jocurile Olimpice de la Paris 2024, ea a devenit prima femeie din România care a concurat la yachting la Jocurile Olimpice. În proba de ILCA 6, Bolat a încheiat competiția pe locul 23 din 43 de sportive.

Calificarea la Paris a venit după o performanță decisivă la ultima regată de calificare, unde Ebru a terminat pe primul loc, obținând astfel biletele pentru Jocurile Olimpice.

Performanțele olimpice au fost precedate de rezultate importante la nivel juvenil. Ebru Bolat este dublă campioană europeană de juniori, cu titluri europene la clasele Zoom8 și Optimist, și a devenit ulterior vicecampioană mondială la juniori.

În prezent pe locul 27 mondial, sportiva română a ocupat anul trecut și locul 10 în ierarhia federației internaționale de specialitate, în iunie, fiind cea mai bună clasare a sa din carieră.

Obiectivul: încă o ediție a Jocurilor Olimpice

După Paris, Ebru Bolat și-a mutat deja atenția către următorul obiectiv major: Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

Mondialele din Irlanda reprezintă următorul test important. Însă, primul test major în cursa pentru calificarea la LA 2028 va avea loc în ianuarie 2027.

Între 15 și 23 ianuarie 2027, la Fortaleza, Brazilia, este programat Campionatul Mondial ILCA 6, care va stabili în proporție de aproximativ 40% componența sportivelor care vor participa la Jocurile Olimpice 2028.

Ebru Bolat a stabilit anul trecut cea mai bună clasare obținută vreodată de România în această clasă olimpică la nivel de senioare. Sportiva română s-a situat pe locul 9 la ediția din mai 2025, desfășurată în China.