Pot taxiurile zburătoare să învingă traficul? Los Angeles construiește primul vertiport pentru Jocurile Olimpice din 2028

Cerul ar putea deveni soluția pentru celebrul trafic, obositor și neîncetat din Los Angeles. În apropierea Jocurilor Olimpice din 2028, orașul californian urmează să construiască primul său „vertiport”, o zonă destinată decolării și aterizării taxiurilor aeriene electrice, care ar putea transporta pasagerii în doar câteva minute, scrie Euronews.

Nu pare că au trecut deja doi ani de când s-au încheiat Jocurile Olimpice de la Paris. Însă, având în vedere că Los Angelesul se pregătește pentru 2028, fanii care își planifică o călătorie la următoarele Jocuri ar putea găsi o soluție tipică de a evita problema „infernală” a orașului: traficul.

Proiectul este dezvoltat de gigantul din industria sportului și divertismentului AEG împreună cu Archer Aviation și va fi amplasat în L.A. Live, un cartier gigantic din centrul orașului Los Angeles.

Pentru turiștii care vor ajunge în oraș în timpul Jocurilor Olimpice, avantajul ar putea fi important, mai ales într-unul dintre cele mai aglomerate orașe din lume. În loc să petreacă zeci de minute blocați în trafic, pasagerii ar putea traversa orașul pe calea aerului.

Timpul estimat cu taxiul zburător

Aeronava „Midnight” dezvoltată de Archer este complet electrică și poate transporta până la patru pasageri. Are o viteză maximă de 241,4 kilometri pe oră. Compania spune că poate reduce mult timpul de deplasare între mai multe puncte din zona Los Angeles.

Potrivit Archer Aviation, un zbor cu taxiul aerian de la Aeroportul Hawthorne până în Orange County, renumit pentru croazierele care pleacă din portul Newport pentru observarea delfinilor și a balenelor, ar dura aproximativ 12 minute.

Aceeași călătorie cu mașina ar dura în jur de 56 de minute.

Un alt exemplu este traseul dintre Aeroportul Hollywood Burbank și Stadionul SoFi din Inglewood. Cu aeronava „Midnight”, călătoria ar dura aproximativ 14 minute, în timp ce deplasarea cu mașina poate ajunge la aproape o oră.

Soluția ar putea deveni cu atât mai utilă în 2028, când Los Angeles va găzdui Jocurile Olimpice. Stadionul SoFi a fost redenumit „Stadionul 2028” pentru a celebra competiția și va deveni cea mai mare arenă de înot din istoria olimpică.

Stadionul va găzdui, împreună cu LA Memorial Coliseum, și ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, împreună cu ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice.

Archer Aviation a fost desemnată anul trecut furnizorul oficial de taxiuri aeriene pentru Jocurile LA28 și pentru echipa SUA. Cu această ocazie, compania și-a prezentat aeronava „Midnight” într-o variantă dedicată echipei SUA, expusă la L.A. Live.