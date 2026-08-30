Peste un milion de români își serbează azi onomastica de Sfântul Alexandru, cel care a lăsat mut un filosof păgân

E zi de sărbătoare pentru cel puțin un milioan de români, dacă nu și mai mulți, pentru că astăzi, 30 august, îl sărbătorim pe Sfântul Alexandru, Patriarhul Constantinopolelui.

Datele puse la dispoziție de Evidența Populației a Poliției Române, 1.040.251 de români au azi motiv de sărbătoare.

Dintre aceștia, 601.997 sunt bărbați și 438.254 sunt femei.

„Alexandru” și „Alexandra” sunt cele mai răspândite prenume

Cel mai răspândit nume e „Alexandru” printre bărbați – 536.889 de persoane îl poartă. Mai avem pe listă: 28.043 de Alex, 12.548 de Sandu, 4.994 de Săndel, 4.082 de Alessandro și 3.504 de Alexei.

Dintre femei, 277.610 persoane se numesc „Alexandra”.

Urmează Alexia – 32.773, Andra – 32.342, Alessia – 26.262, Alexandrina – 22.498, Sanda – 18.501, Alesia – 14.062, Sandra – 4.183 și Alessandra – 3.075.

Cine a fost Sfântul Alexandru

Sfântul Ierarh Alexandru s-a născut în anul 239, în Calabria, într-o familie creștină. Încă din tinerețe a ales viața de rugăciune și post, iar după ce a ajuns la Bizanț a fost hirotonit horepiscop, în anul 314, de Sfântul Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului.

În anul 325, Alexandru a participat la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, unde l-a reprezentat pe Sfântul Mitrofan și a apărat învățătura creștină în fața ereziei lui Arie, care nega natura divină a lui Isus Hristos și răspândea învățătura falsă că Fiul a fost creat, deci are un început și nu este Dumnezeu, care e fără de început și fără de sfârșit.

Sfântul Alexandru, însă, împreună cu părinții participanți la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, a apărat natura divină a lui Isus Hristos spunând că este „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat” și „de o ființă cu Tatăl”.

După moartea Sfântului Mitrofan, Alexandru a devenit Patriarhul Constantinopolului.

A continuat să apere credința ortodoxă atât împotriva arienilor, cât și în confruntările cu filosofii păgâni.

Potrivit tradiției, în timpul unei asemenea confruntări, rugăciunea Sfântului Alexandru a făcut ca un filosof păgân să rămână fără grai. Impresionat de cele întâmplate, acesta ar fi recunoscut puterea lui Dumnezeu, a crezut în Hristos și s-a botezat.

Sfântul Alexandru a trecut la Domnul în anul 337, la vârsta de 98 de ani, după o îndelungată păstorire a Bisericii.