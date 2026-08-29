Modul în care le scrii medicilor poate schimba cât de repede primești un răspuns. Ce arată un studiu

Un studiu recent, publicat în revista JAMA Network Open a Asociației Medicale Americane, scoate la iveală că modul în care un pacient redactează un mesaj online influențează probabil probabilitatea ca medicul să răspundă și cât de repede o va face.

Mesajele formale, care încep cu formulări precum „Stimate domnule doctor”, au cele mai mari șanse de a primi un răspuns prompt. Studiul subliniază, în acest sens, că necesitatea medicală sau urgența nu reprezintă întotdeauna primul criteriu luat în considerare pentru a determina cât de repede primește pacientul un răspuns.

„Stilul de scriere – inclusiv factori precum lungimea, formalitatea, tonul și modul în care începe mesajul – a reprezentat aproape jumătate din aceste diferențe”, au afirmat cercetătorii într-un articol publicat în revista JAMA Network Open a Asociației Medicale Americane, potrivit DPA.

Solicitările, triate înainte de a ajunge la un medic

Studiul a fost realizat la Școala de Sănătate Publică din cadrul Universității Columbia și s-a bazat pe date referitoare la aproximativ jumătate de milion de pacienți care au solicitat tratament prin intermediul unor portaluri web unde cererile sunt transmise unui medic.

Potrivit DPA, în majoritatea cazurilor, solicitările au fost mai întâi triate înainte ca un medic să le examineze propriu-zis.

„În multe sisteme de triere a mesajelor, asistenții medicali și asistenții clinici trebuie să evalueze rapid mesajele și să ia decizii cu privire la urgența, complexitatea și necesitatea escaladării acestora. Având în vedere aceste constrângeri, stilul de redactare poate influența, în mod firesc, modul în care mesajele sunt percepute și ierarhizate”, a declarat Mitchell Tang, profesor la Universitatea Columbia.

El a remarcat că utilizarea unei adresări formale tindea să genereze un răspuns mai rapid și a afirmat că rezultatele ne reamintesc că „stilul de comunicare poate influența modul în care percepem și răspundem oamenilor — nu doar în domeniul sănătății, ci și în viața noastră de zi cu zi”.