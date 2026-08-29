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O butelie pe gaz a explodat într-o locuință din județul Timiș

Sâmbătă, într-o locuință din localitatea Țipari, județul Timiș o butelie cu gaz GPL a explodat. În urma incidentului, un bărbat și o femeie au fost răniți.
O butelie pe gaz a explodat într-o locuință din județul Timiș
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
29 aug. 2026, 17:59, Social
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„În jurul orei 15:05 am fost solicitați să intervenim în urma unei deflagrații la o butelie cu GPL, neurmată de incendiu, în localitatea Țipari”, transmit pompierii ISU Timiș.

La fața locului a fost trimisă o autospecială de primă intervenție și comandă, cu 7 pompieri, dar și două ambulanță, SAJ și SMURD.

Bărbatul și femeia, care se aflau în locuință au fost răniți în urma exploziei. Aceștia s-au ales cu arsuri la mâini și la față. Ambii au fost duși la spital pentru îngrijiri medicale, potrivit ISU Timiș.

 

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