O butelie pe gaz a explodat într-o locuință din județul Timiș

„În jurul orei 15:05 am fost solicitați să intervenim în urma unei deflagrații la o butelie cu GPL, neurmată de incendiu, în localitatea Țipari”, transmit pompierii ISU Timiș.

La fața locului a fost trimisă o autospecială de primă intervenție și comandă, cu 7 pompieri, dar și două ambulanță, SAJ și SMURD.

Bărbatul și femeia, care se aflau în locuință au fost răniți în urma exploziei. Aceștia s-au ales cu arsuri la mâini și la față. Ambii au fost duși la spital pentru îngrijiri medicale, potrivit ISU Timiș.