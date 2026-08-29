Festival de muzică, în pădure: Robin and The Backstabbers, Alternosfera și S.A.R.S., printre cei care au urcat pe scenă la Codru Festival 6

Prima zi a adus un public numeros și o atmosferă extraordinară, cu mii de oameni care au rămas în festival până târziu în noapte, dansând la fiecare dintre șase scene, ce aveau propriul lor farmec și gen de muzică.

Pe scena principală au urcat Robin and the Backstabbers, Damian & Brothers, trupa sârbă S.A.R.S. și trupa moldoveană Alternosfera, care au cântat, acompaniați de public, unele dintre cele mai iubite, dar și cunoscute melodii ale lor.

După miezul nopții, la scena principală, petrecerea a continuat cu atmosfera întreținută de bucureșteanca DJ-Mă-ta. A urcat pe scenă și cunoscutul solist de manele Romeo Fantastik, care a interpretat melodii îndrăgite de public, atât din repertoriul său, cât și a altor cunoscuți și iubiți artiști din domeniu. Momentul artistic a fost a avut loc în cadrul RUP Takeover.

Petrecerea a durat până dimineață

Party-ul a durat până dimineață fiecare dintre scene avea farmecul ei și propriul gen de muzică. S-a auzit trap, raggaeton, muzică electronică, dar și altele. Una dintre cele 6 scene, Codru Art BUS a fost amenajată într-un fost autobuz STPT care a fost transformat într-o locație de rave.

Special pentru festival, la Pădurea Verde, printre copaci au fost amenajate instalații de artă și lumini, care au făcut ca pădurea să devină un loc de poveste, oarecum mistic.

Festivalul continuă în acest weekend

Sâmbătă și duminică, festivalul continuă cu nume importante din muzica românească și internațională, dar și o mulțime de artiști și DJ care vor menține energia până în zori.

Sâmbătă sunt așteptați membrii trupei E-AN-NA. Anul trecut – la concertul trupei al cărui gen muzical este o combinație de folclor și metal – fanii chiar au încins o horă la scenă. Este așteptat ca și în acest an să se întâmple.

Ca în fiecare an, musafiri de vază vor fi și membrii trupei Subcarpați, atât de iubită de public. Alte nume mai sunt Puya, Ian, Albert NBN, MGK, Noua Unspe, Amalia Gaiță, dar și alții. Ca artiști emergenți, vor susține momente muzicale și Balkandreea, cunoscută interpretă de acordeon, dar și The Balkan Sisters.

Duminică sunt așteptați trupa Gipsy Kings featuring Tonino Baliardo, câștigători ai premiilor Grammy și autorii unor hituri care au trecut prin generații, vor urca pe scenă pentru un concert care promite să transforme ultima seară de festival într-o mare petrecere.

În aceeași seară, publicul îi va putea vedea pe Ternipe, Lupii lui Calancea & Surorile Osoianu, HVNDS, Rava și Petre Ștefan, iar noaptea va continua cu RUP Takeover – DJ Mă-Ta + Zabranena și, din nou, El Cartel Reggaeton Party.