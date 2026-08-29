Noi fragmente de dronă, descoperite la Eforie Sud. Avertismentul salvamarilor

„În urmă cu puțin timp, valurile au adus la mal, pe plaja Gloria din Eforie Sud, un obiect care pare să fie un fragment de dronă. Salvamarii au îndepărtat turiștii din zonă și au alertat autoritățile prin 112”, informează Salvamar Eforie Nord.

Tot sâmbătă, în prima parte a zilei, un alt posibil fragment de dronă a fost găsit în zona Belona din Eforie Nord. Acesta a fost scos de o turistă din apă și preluat apoi de polițiști.

Salvamarii fac un apel pentru turiștii care se află pe litoral în aceste zile.

„Dacă observați în apă sau pe nisip obiecte, fragmente metalice ori componente pe care nu le recunoașteți, NU le atingeți, NU încercați să le mutați.Îndepărtați-vă și anunțați imediat cel mai apropiat salvamar sau sunați la 112. Curiozitatea nu merită niciun risc”, avertizează Salvamar Eforie Nord.