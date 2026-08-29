Prima pagină » Social » Noi fragmente de dronă, descoperite la Eforie Sud. Avertismentul salvamarilor

Noi fragmente de dronă, descoperite la Eforie Sud. Avertismentul salvamarilor

Salvamarii din Eforie Sud, anunță, sâmbătă după amiază, pe Facebook, că un obiect ce pare a fi un fragment de dronă a fost adus de valuri, pe mal. Salvamarii îi îndeamnă pe turiști să nu le atingă.
Noi fragmente de dronă, descoperite la Eforie Sud. Avertismentul salvamarilor
Galerie Foto 2
Sursă foto: Salvamar Eforie Nord
Daiana Rob
29 aug. 2026, 18:34, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
„În urmă cu puțin timp, valurile au adus la mal, pe plaja Gloria din Eforie Sud, un obiect care pare să fie un fragment de dronă. Salvamarii au îndepărtat turiștii din zonă și au alertat autoritățile prin 112”, informează Salvamar Eforie Nord.
Tot sâmbătă, în prima parte a zilei, un alt posibil fragment de dronă a fost găsit în zona Belona din Eforie Nord. Acesta a fost scos de o turistă din apă și preluat apoi de polițiști.
Salvamarii fac un apel pentru turiștii care se află pe litoral în aceste zile.
„Dacă observați în apă sau pe nisip obiecte, fragmente metalice ori componente pe care nu le recunoașteți, NU le atingeți, NU încercați să le mutați.Îndepărtați-vă și anunțați imediat cel mai apropiat salvamar sau sunați la 112. Curiozitatea nu merită niciun risc”, avertizează Salvamar Eforie Nord.
În ultimele zile, mai multe fragmente despre care s-a presupus că provin de la drone au fost găsite în zona litoralului românesc, inclusiv în Olimp, Constanța și Costinești.

Recomandarea video

FOTOREPORTAJ | S-a deschis o nouă bucată din Parcul Liniei, Faza III. Marea noutate: soluții bazate pe natură pentru adaptarea la schimbările climatice
G4Media
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto
GSP.ro
FOTO VIDEO „Armada AUR” a luat cu asalt Cazanele Dunării înaintea Consiliului Național de Conducere al formațiunii. Șefii partidului au mers într-o croazieră pe Dunăre
Gandul
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Cancan
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
Prosport
INTERVIU CTP a răbufnit după ce Nicușor Dan i-a luat apărarea șefului SPP: „Om cu belciug în nas, nu mai are autoritate morală”. Despre noul Guvern: „Cu ajutorul lui Pahonțu”
Libertatea
Primesc și pensionarii din România a 13-a pensie? De la ce dată s-ar putea întâmpla
CSID
O mașină din Mad Max, construită din două modele complet diferite, se vinde pe eBay
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia