Accident tragic în Bihor: Un motociclist a murit după ce a căzut într-o râpă de 30 de metri

Un motociclist s-a prăbușit într-o râpă de 30 de metri, iar al doilea a coborât după el în terenul abrupt pentru a-i acorda ajutor, informează ISU Bihor.

Incidentul grav a avut loc pe DJ 764D, între localitățile Bratca și Damiș.

„Un pompier din cadrul Stației Aleșd, plutonier adjutant șef Negruț Călin, aflat în timpul liber, a ajuns la victime înaintea echipajelor de intervenție. Acesta a constatat că unul dintre motocicliști este inconștient și a început imediat manevrele de resuscitare”, transmit serviciile de intervenție.

La locul accidentului au fost trimise o autospecială de primă intervenție și un echipaj de prim ajutor.

„La intervenție participă și echipajul de Terapie Intensivă Mobilă al SMURD Oradea, precum și salvamontiști”, mai transmite ISU Bihor.

În ciuda eforturilor depuse de autorități, bărbatul a încetat din viață în urma accidentului.