Jurnalista Brîndușa Armanca a încetat din viață la 72 de ani

„Timișoara deplânge pierderea jurnalistei, autoarei și profesoarei universitare Brîndușa Armanca, una dintre cele mai respectate voci ale presei și culturii timișorene, Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara”, a transmis vineri Primăria Municipiului Timișoara.

De-a lungul întregii sale cariere, Brîndușa Armanca a avut o contribuție decisivă la dezvoltarea jurnalismului românesc, numărându-se printre fondatorii Secției de Jurnalistică din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Activitatea sa jurnalistică este legată de instituții și publicații precum Radio Europa Liberă, revista 22, Contributors.ro, PressHub și HotNews.

Între 1997 și 2003, ea a condus ca directoare postul public regional TVR Timișoara.

Dimensiunea activității sale s-a extins și în diplomația culturală, conducând Institutul Cultural Român din Budapesta între anii 2006 și 2012. În acest rol, a contribuit direct la consolidarea legăturilor culturale româno-maghiare și la promovarea culturii române în Europa.

Brîndușa Armanca a fost, de asemenea, vicepreședinte al Societății Timișoara și membră a Grupului pentru Dialog Social. În această calitate, a fost activă în viața civică și a susținut valorile democratice, libertatea de exprimare și principiile Proclamației de la Timișoara.

Pentru activitatea sa a primit Distincția Culturală a Academiei Române și Premiul pentru Merit Cultural al Ungariei.

„Timișoara și România au pierdut un reper de profesionalism și curaj civic, într-o perioadă extrem de dificilă”, a transmis primarul Timișoarei, Dominic Fritz.