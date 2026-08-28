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Studiu îngrijorător. Un îndulcitor folosit în numeroase produse, asociat cu un risc mai mare de infarct și AVC

Un îndulcitor folosit frecvent în produse precum guma de mestecat, pasta de dinți, gemurile, iaurturile și înghețata a fost asociat cu un risc crescut de accident vascular cerebral, infarct și deces.
Studiu îngrijorător. Un îndulcitor folosit în numeroase produse, asociat cu un risc mai mare de infarct și AVC
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
28 aug. 2026, 16:58, Social
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Xilitolul este un alcool de zahăr prezent în cantități foarte mici în unele alimente naturale. De asemenea, este adăugat, adesea în cantități de până la 1.000 de ori mai mari, pentru îndulcirea artificială a alimentelor, băuturilor și produselor de igienă orală, relatează The Guardian.

În ciuda utilizării sale tot mai răspândite, efectele pe termen lung ale xilitolului asupra sănătății nu au fost studiate pe scară largă.

În cel mai amplu studiu de acest tip, cercetătorii au constatat că nivelurile ridicate de xilitol din sânge au fost asociate cu un risc crescut de evenimente cardiovasculare majore. Rezultatele au fost prezentate la München, în cadrul congresului anual al Societății Europene de Cardiologie (ESC), cea mai mare conferință de cardiologie din lume.

Risc cu 57% mai mare în rândul persoanelor cu cele mai ridicate niveluri

Cercetătorii au analizat datele a 17.710 persoane și au comparat grupul de 25% dintre participanți cu cele mai ridicate niveluri de xilitol în sânge cu grupul de 25% care avea cele mai scăzute niveluri.

Persoanele cu cele mai ridicate niveluri de xilitol aveau, în decurs de șase ani, un risc cu 57% mai mare de a muri sau de a suferi un infarct ori un accident vascular cerebral decât cele cu cele mai scăzute niveluri. Chiar și după 30 de ani, riscul ca acestea să fi suferit unul dintre aceste evenimente cardiovasculare era cu 18% mai mare.

Rezultatele, analizate împreună cu datele din cele două grupe intermediare, au indicat o relație dependentă de nivelul xilitolului: cu cât concentrația din sânge era mai mare, cu atât creștea și rata evenimentelor cardiovasculare.

Cercetătorii au constatat că această asociere s-a menținut indiferent de caracteristici precum vârsta și sexul participanților.

Cercetătorii au subliniat, de asemenea, că asocierea nu depindea de factori precum indicele de masă corporală, hipertensiunea, diabetul sau nivelurile lipidelor din sânge, care ar putea determina unele persoane să consume mai frecvent produse cu puține calorii.

Autorul studiului, dr. Marco Witkowski, de la spitalul universitar Charité din Berlin, a declarat că rezultatele vin în completarea unor cercetări anterioare care au ridicat semne de întrebare cu privire la xilitol.

„În studiile anterioare, am arătat că xilitolul poate crește capacitatea trombocitelor de a forma cheaguri”, a spus el.

„Îndulcitorii artificiali sunt consumați de oameni care cred că sunt mai sănătoși decât zahărul și, în general, sunt considerați siguri de către autoritățile de reglementare”, a spus Witkowski.

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