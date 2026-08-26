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Tratament revoluționar: o singură injecție ar putea reduce colesterolul „rău” pentru un an

O nouă terapie genetică experimentală ar putea schimba radical modul în care este tratat colesterolul ridicat. Într-un studiu clinic aflat în stadiu incipient, o singură doză de VERVE-102 a redus nivelul colesterolului LDL, cunoscut drept colesterolul „rău”, cu până la 62%.
Tratament revoluționar: o singură injecție ar putea reduce colesterolul „rău” pentru un an
Sursa foto: Alamy
Laura Buciu
26 aug. 2026, 10:58, Știrile zilei
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Efectul s-a menținut timp de până la un an, potrivit studiului.

Tratamentul este administrat intravenos și acționează prin modificarea permanentă a unei gene implicate în reglarea colesterolului. Cercetătorii au raportat că, până în prezent, nu au fost observate probleme grave de siguranță.

Rezultatele studiului au fost publicate în prestigioasa revistă medicală The New England Journal of Medicine și oferă speranțe că, în viitor, pacienții ar putea renunța la administrarea zilnică a medicamentelor pentru scăderea colesterolului.

De ce trebuie redus colesterolul „rău”

Reducerea colesterolului LDL este importantă deoarece limitează acumularea plăcilor de grăsime în artere și, implicit, poate reduce riscul de infarct și accident vascular cerebral, scrie Science Focus.

Deși statinele pot produce reduceri similare ale colesterolului, acestea trebuie administrate în mod obișnuit zilnic, pe termen lung. În schimb, VERVE-102 este concepută ca o intervenție unică, cu efect de durată.

„Este încă devreme, dar acesta este un moment extrem de important”, a declarat profesorul Riyaz Patel, cadru medical la University College London și cardiolog consultant la Barts Health și UCL Hospitals, unul dintre coordonatorii locali ai studiului.

Ar putea lupta împotriva bolilor cardiovasculare

Potrivit acestuia, rezultatele arată că tehnologia poate funcționa, contribuie la scăderea colesterolului și, până în prezent, nu a ridicat probleme majore de siguranță.

Cu toate acestea, cercetătorii subliniază că este nevoie de studii mai ample și de o monitorizare pe termen lung înainte ca terapia să poată fi considerată un tratament obișnuit. Dacă viitoarele teste vor confirma eficiența și siguranța sa, o singură administrare ar putea, într-o zi, să ofere protecție de lungă durată împotriva bolilor cardiovasculare.

 

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