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Care e starea marinarilor de pe nava scufundată joi în Marea Neagră

Majoritatea membrilor echipajului de nava scufundată joi seara în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României, urmează să fie externați vineri, după ce au fost transportați la spitalele din Tulcea și Constanța, anunță Garda de Coastă.
Care e starea marinarilor de pe nava scufundată joi în Marea Neagră
Cosmin Pirv
28 aug. 2026, 15:57, Social
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Dintre cei trei membri ai echipajului de pe nava scufundată care au fost duși la Spitalul Județean de Urgență Tulcea, unul singur a necesitat îngrijiri medicale de o complexitate mai mare.

În ceea ce îi privește pe membrii echipajului duși la Spitalul Județean Constanța, cinci dintre aceștia sunt externați vineri.

Patru dintre persoanele externate au fost deja cazate la o unitate hotelieră de către agentul navei.

Intervenția pentru salvarea echipajului a avut loc joi seara, după scufundarea unei nave comerciale în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României.

Toate cele 12 persoane aflate pe nava scufundată au fost salvate, a anunțat Poliția de Frontieră Română într-un comunicat.

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au intervenit împreună cu celelalte autorități și instituții pentru salvarea persoanelor aflate în pericol pe mare.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal, iar cercetările sunt efectuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor și cauzelor care au dus la producerea evenimentului.

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