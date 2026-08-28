Până la 90% protecție la impact: Cum garantează OMODA & JAECOO siguranța de 5 stele în caz de accident (P)

OMODA & JAECOO confirmă, printr-un rating de 5 stele Euro NCAP obținut de modelele din gamă, un angajament ferm față de siguranța fiecărui șofer, pasager și pieton cu care aceste vehicule interacționează zilnic pe drumurile din România. Rezultatul nu este întâmplător, ci reflectă o abordare integrată a siguranței, de la structura caroseriei până la cele mai noi sisteme de asistență la condus.
Testele Euro NCAP evaluează vehiculele pe patru mari categorii: protecția adulților din vehicul, protecția copiilor, protecția pietonilor și a altor participanți vulnerabili la trafic, și eficiența sistemelor de asistență la siguranță.
Cum s-au remarcat Omoda & Jaecoo?
Rezultatele Euro NCAP se alătură pachetului de garanție de 7 ani / 150.000 km standard și 1.000.000 km pentru motor, reconfirmând siguranța și fiabilitatea ca piloni centrali ai mărcii pe piața locală.
Genius Automotive Europe este un distribuitor auto în expansiune rapidă, axat pe furnizarea de soluții de mobilitate inovatoare și fiabile în Europa Centrală și de Est. Compania a adus cu succes mărcile OMODA și JAECOO în Ungaria, România, Bulgaria, aliniind inovația auto globală cu nevoile piețelor locale.
Într-o lume în care tehnologia modelează stilul de viață, iar așteptările privind mobilitatea
continuă să evolueze, industria auto se transformă mai rapid ca niciodată. Șoferii de astăzi își doresc mai mult decât un simplu mijloc de transport — își doresc sisteme inteligente, design modern, sustenabilitate și un confort premium accesibil în fiecare zi.
OMODA este sinonim cu designul futurist, inovația de vârf și un stil de viață urban premium — creat pentru șoferii care văd în mobilitate o formă de exprimare a individualității. Derivat din „O” (de la oxigen — simbol al vieții) și „MODA” (tendință), OMODA reprezintă un design proaspăt, inovație și o mobilitate pregătită pentru viitor.
JAECOO este dedicat celor care trăiesc dincolo de limitele orașului. O combinație între „Jaeger” (vânător) și „Cool”, numele reflectă bucuria explorării și orientarea către off-road. JAECOO aduce o sofisticare premium, pentru șoferii care caută atât siguranță, cât și confort — în oraș și în afara lui.