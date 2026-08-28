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Până la 90% protecție la impact: Cum garantează OMODA & JAECOO siguranța de 5 stele în caz de accident (P)

Până la 90% protecție la impact: Cum garantează OMODA & JAECOO siguranța de 5 stele în caz de accident (P)
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Departamentul Social
28 aug. 2026, 15:37, Social
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OMODA & JAECOO confirmă, printr-un rating de 5 stele Euro NCAP obținut de modelele din  gamă, un angajament ferm față de siguranța fiecărui șofer, pasager și pieton cu care aceste vehicule interacționează zilnic pe drumurile din România. Rezultatul nu este întâmplător, ci  reflectă o abordare integrată a siguranței, de la structura caroseriei până la cele mai noi sisteme de asistență la condus.

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Ce înseamnă Euro NCAP?

Testele Euro NCAP evaluează vehiculele pe patru mari categorii: protecția adulților din vehicul, protecția copiilor, protecția pietonilor și a altor participanți vulnerabili la trafic, și eficiența sistemelor de asistență la siguranță.

Cum s-au remarcat Omoda & Jaecoo?

  • OMODA 9 (Flagship SUV): Nava amiral a obținut un scor de 90% pentru protecția ocupanților adulți, beneficiind de o celulă de siguranță ultra-rigidă cu căi triple de absorbție a energiei cinetice. În caz de impact, structura redirecționează forțele departe de habitaclu, menținând spațiul interior intact.
  • JAECOO 7 (Family SUV): Testat riguros pentru cerințele familiilor moderne, JAECOO 7 a obținut 23.5 puncte din 24 posibile la testele de impact pentru copii. Ancorele ISOFIX optimizate și protecția laterală avansată garantează o călătorie lipsită de griji pe orice tip de teren.
  • OMODA 5 & OMODA 5 EV (Urban SUV & Electric): Modelele au înregistrat 88% la capitolele de asistență active (ADAS) și 87% la protecția ocupanților, remarcându-se prin viteza de reacție a sistemului de frânare automată de urgență (AEB) la detectarea pietonilor, bicicliștilor și a altor vehicule.

Rezultatele Euro NCAP se alătură pachetului de garanție de 7 ani / 150.000 km standard și 1.000.000 km pentru motor, reconfirmând siguranța și fiabilitatea ca piloni centrali ai mărcii pe piața locală.

Despre Genius Automotive Europe:

Genius Automotive Europe este un distribuitor auto în expansiune rapidă, axat pe furnizarea de soluții de mobilitate inovatoare și fiabile în Europa Centrală și de Est. Compania a adus cu succes mărcile OMODA și JAECOO în Ungaria, România, Bulgaria, aliniind inovația auto globală cu nevoile piețelor locale.

Două branduri. Două Personalități. O viziune pentru viitor.

Într-o lume în care tehnologia modelează stilul de viață, iar așteptările privind mobilitatea

continuă să evolueze, industria auto se transformă mai rapid ca niciodată. Șoferii de astăzi își doresc mai mult decât un simplu mijloc de transport — își doresc sisteme inteligente, design modern, sustenabilitate și un confort premium accesibil în fiecare zi.

OMODA este sinonim cu designul futurist, inovația de vârf și un stil de viață urban premium — creat pentru șoferii care văd în mobilitate o formă de exprimare a individualității. Derivat din „O” (de la oxigen — simbol al vieții) și „MODA” (tendință), OMODA reprezintă un design proaspăt, inovație și o mobilitate pregătită pentru viitor.

JAECOO este dedicat celor care trăiesc dincolo de limitele orașului. O combinație între „Jaeger” (vânător) și „Cool”, numele reflectă bucuria explorării și orientarea către off-road. JAECOO aduce o sofisticare premium, pentru șoferii care caută atât siguranță, cât și confort — în oraș  și în afara lui.

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