O nouă prelungire a restricțiilor pe Valea Oltului. Traficul greu, restricționat până în noiembrie

Este vorba despre sectorul dintre Călimănești – Căciulata și Câinenii Mari.

Măsura îi vizează în principal pe transportatori, fiind interzisă circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone în anumite intervale orare.

Restricțiile care expirau la 31 august continuă până în noiembrie

Potrivit DRDP Craiova, restricțiile vor fi aplicate în continuare de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 17:30.

În această perioadă a zilei nu vor putea circula pe sectorul vizat vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

Noua dată până la care sunt menținute restricțiile este 15 noiembrie.

Astfel, măsurile care ar fi trebuit să înceteze la sfârșitul lunii august vor continua pentru mai mult de două luni.

Lucrările continuă pe DN7 – Valea Oltului

DRDP Craiova precizează că menținerea restricțiilor este necesară pentru ca lucrările din zonă să poată fi executate în condiții de siguranță.

Măsurile urmăresc atât protejarea participanților la trafic, cât și a muncitorilor care își desfășoară activitatea pe șantier.

Restricțiile sunt valabile pe DN7, pe sectorul cuprins între Călimănești – Căciulata și Câinenii Mari, unul dintre cele mai importante culoare rutiere care traversează Carpații și asigură legătura dintre sudul țării și Transilvania.

Șoferii și transportatorii care tranzitează Valea Oltului trebuie astfel să țină cont de menținerea restricțiilor până la jumătatea lunii noiembrie.