A lovit grav un pieton și a fugit de la locul accidentului. Șofer de 24 de ani, reținut în București

Accidentul a avut loc joi, în jurul orei 23.40, pe Șoseaua Mihai Bravu, în Sectorul 2. Potrivit primelor informații, conducătorul unei mașini circula dinspre Șoseaua Ștefan cel Mare către Bulevardul Ferdinand I, iar în dreptul imobilului cu numărul 6 ar fi surprins și accidentat un tânăr de 22 de ani, care s-ar fi aflat în traversarea drumului.

Pietonul a fost rănit grav și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

După producerea accidentului, șoferul și-ar fi continuat deplasarea, fără să rămână la locul evenimentului și fără încuviințarea polițiștilor sau a procurorului.

Bărbatul a fost depistat în trafic la scurt timp de polițiștii Secției 8. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero, iar testarea cu aparatul DrugTest a fost negativă.

Polițiștii Brigăzii Rutiere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Șoferul urmează să fie prezentat în fața magistraților, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.