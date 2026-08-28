Prima pagină » Social » A lovit grav un pieton și a fugit de la locul accidentului. Șofer de 24 de ani, reținut în București

A lovit grav un pieton și a fugit de la locul accidentului. Șofer de 24 de ani, reținut în București

Un bărbat de 24 de ani, cetățean străin, a fost reținut, vineri, pentru 24 de ore după ce ar fi accidentat grav un pieton de 22 de ani pe Șoseaua Mihai Bravu din București și ar fi părăsit locul accidentului. Șoferul a fost prins la scurt timp în trafic.
A lovit grav un pieton și a fugit de la locul accidentului. Șofer de 24 de ani, reținut în București
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAXFOTO - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
28 aug. 2026, 14:21, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Accidentul a avut loc joi, în jurul orei 23.40, pe Șoseaua Mihai Bravu, în Sectorul 2. Potrivit primelor informații, conducătorul unei mașini circula dinspre Șoseaua Ștefan cel Mare către Bulevardul Ferdinand I, iar în dreptul imobilului cu numărul 6 ar fi surprins și accidentat un tânăr de 22 de ani, care s-ar fi aflat în traversarea drumului.

Pietonul a fost rănit grav și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

După producerea accidentului, șoferul și-ar fi continuat deplasarea, fără să rămână la locul evenimentului și fără încuviințarea polițiștilor sau a procurorului.

Bărbatul a fost depistat în trafic la scurt timp de polițiștii Secției 8. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero, iar testarea cu aparatul DrugTest a fost negativă.

Polițiștii Brigăzii Rutiere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Șoferul urmează să fie prezentat în fața magistraților, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Recomandarea video

Regretul unor sindicaliști după ce a picat Legea Salarizării / Federația „Solidaritatea Sanitară” acuză blocarea creșterilor salariale pentru 94% dintre angajați
G4Media
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto
GSP.ro
Imagini revoltătoare în București. O bătrână care vindea fructe și legume a izbucnit în plâns după ce polițiștii locali i-au împrăștiat marfa pe trotuar
Gandul
Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama Victoriei, după ce și-a îngropat fiica: 'Ce cauți, tu mamă, aici?' 🥲
Cancan
Andreea Bălan, apariție irezistibilă pe plajele din Cefalonia! Soția lui Victor Cornea și-a expus formele în costum de baie
Prosport
Nicușor Dan a promulgat legea ANI prin care Dominic Fritz își pierde mandatul de primar în Timișoara
Libertatea
Sucul de la care poți face cancer gastric. E recomandat să eviți această băutură
CSID
Service-ul i-a spus că trebuie schimbat motorul. Femeia a reparat singură mașina cu 430 de euro
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia