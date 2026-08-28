Alimente expirate, mucegai și diferențe de preț descoperite de ANPC. Amenzi de peste 3 milioane de lei în urma controalelor

Începând de luni și până vineri, inspectorii ANPC au realizat controale la nivel național în magazine și benzinării.

Aceștia au verificat legislației privind protecția consumatorilor, identificarea neconformităților și prevenirea comercializării unor produse sau a prestării unor servicii care pot pune în pericol sănătatea și siguranța consumatorilor.

Măsurile și sancțiunile aplicate de ANPC

792 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 3,5 milioane de lei;

566 de avertismente;

valoarea totală a produselor verificate a depășit 11 milioane de lei;

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 110.000 de lei;

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 340.000 de lei;

oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 23 de operatori economici.

Ce nereguli s-au constatat

Inspectorii au găsit diferențe între prețul afișat pe eticheta de raft și cel înscris pe bonul fiscal. De asemenea, au găsit carne și produse din carne cu acumulări de lichid sangvinolent în ambalaj.

Au găsit produse alimentare cu data-limită de consum depășită și recipienți sub presiune cu grad avansat de coroziune (butelii).

Totodată, s-au găsit ambalaje deteriorate, care pot afecta integritatea și conformitatea produselor și deficiențe de informare privind perioadele promoționale.

Au fost descoperite și acumulări grosiere de impurități, depuneri de grăsime și reziduuri alimentare.

Nu au fost nici respectate condițiile și temperaturile de depozitare pentru produsele comercializate.

Unele agregate frigorifice aveau elemente de etanșare depreciate, componente lipsă și depuneri grosiere de gheață și impurități.

Erau folosite echipamente și ustensile cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, resturi alimentare și depuneri grosiere de arsură.

Unele produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând depuneri de mucegai, urme de lovire și strivire, iar unele produse alimentare și nealimentare nu aveau elemente de identificare și caracterizare, necesare unei informări corecte, complete și precise.

Au fost găsite și acumulări de gheață în ambalajele produselor congelate.

Inspectorii au găsit unele jucării fără marcajul CE, marcaj care dovedește conformitatea produsului cu normele de siguranță ale UE. Au fost constatate și deficiențe de informare, precum absența traducerilor în limba română a informațiilor existente pe ambalajul jucăriilor.