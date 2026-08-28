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A primit șase amenzi pentru viteză, dar mașina îi era parcată. Misterul unui radar

Un șofer a primit șase amenzi pentru viteză, deși mașina sa era parcată în fața casei.
A primit șase amenzi pentru viteză, dar mașina îi era parcată. Misterul unui radar
Andreea Tobias
28 aug. 2026, 12:18, Știri externe
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Un tânăr de 24 de ani din Enschede, Olanda, a primit amendă după amendă pentru depășirea vitezei. Mașina lui era însă pur și simplu parcată. Potrivit 7sur7.be, radarul mobil instalat lângă locuința familiei sale funcționează defectuos.

Corette Vöcking, mama lui Jordy, a vrut inițial să-i țină o predică fiului ei, după ce a văzut amenzile adunându-se. Analizând situația mai atent, a descoperit însă că radarul mobil de pe Parkweg, din Enschede, nu era reglat corect. Ea nu consideră radarul rău în sine, ci doar prost calibrat.

Mașina lui Jordy fusese fotografiată de mai multe ori în timp ce era parcată în fața ușii casei. Mama și fiul au verificat dovezile chiar pe site-ul agenției olandeze responsabile cu trimiterea amenzilor. Fotografiile radarului arătau, de fiecare dată, mașina staționată în locul de parcare, potrivit sursei citate.

Era acasă, cu mașina parcată, când au început să vină amenzile pentru viteză

Lui Jordy i-au fost aplicate șase amenzi nedrepte, fiecare între 80 și 90 de euro, plus taxele administrative. Corette a depus contestație, iar primele trei amenzi au fost anulate.

Radarul s-ar fi declanșat de fiecare dată când un avion zbura la joasă altitudine deasupra casei familiei.

Când radarul mobil a revenit în zonă, au început din nou să vină și amenzile. Corette trebuie să facă o nouă contestație și este nemulțumită de situație. Procuratura olandeză spune că încearcă să găsească o soluție. Amenzile sunt anulate atunci când contestațiile sunt acceptate.

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