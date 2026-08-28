„Măcelarul Balcanilor” Ratko Mladić, condamnat pentru crime de război, va fi înmormântat cu toate onorurile militare și de stat

Grav bolnav de luni de zile, Mladić a murit joi la Haga, unde își ispășea o condamnare pe viață pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității. „Generalul Mladić va primi cu siguranță toate onorurile militare și de stat la care are dreptul”, a declarat Nenad Vujić, relatează Le Figaro.

Oficialii sârbi așteaptă să afle când autoritățile de la Haga vor preda corpul, a indicat el. „Suntem gata să mergem la Haga imediat ce vom ști care sunt următorii pași ”, a spus ministrul.

Sub comanda lui au fost executați 8 000 de oameni la Srebrenica

Masacrul de la Srebrenica a fost cea mai gravă serie de crime din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace. Ratko Mladić a murit la câteva zile după ce Mecanismul Internațional Rezidual pentru Tribunalele Penale, însărcinat cu îndeplinirea funcțiilor reziduale ale Tribunalelor Penale Internaționale, a respins cererea familiei sale și a guvernului sârb de a-l transfera la un spital militar din Belgrad pentru tratament. Fostul general întruchipa chipul militar al unui trio sinistru – alături de fostul președinte iugoslav Slobodan Miloșević și fostul lider sârb bosniac Radovan Karadžić – în timp ce fosta Iugoslavie se cufunda în măcel după căderea comunismului.

Războiul din Bosnia din 1992-1995 a dus la aproximativ 100.000 de morți și 2,2 milioane de persoane strămutate. La Srebrenica, forțele sârbe sub comanda lui Ratko Mladić au executat 8.000 de musulmani bosniaci care căutaseră refugiu în ceea ce se presupunea a fi o enclavă protejată de ONU.