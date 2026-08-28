Până la 12.000 de euro amendă pentru ce a făcut un turist pe plajă

Un turist a luat de pe plaja din Sardinia o creatură marină protejată și a ascuns-o chiar lângă umbrela sa. Agenții forestieri au descoperit-o după o sesizare, iar gestul aparent banal îl poate costa până la 12.000 de euro sau o pedeapsă cu închisoarea.