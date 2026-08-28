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Până la 12.000 de euro amendă pentru ce a făcut un turist pe plajă

Un turist a luat de pe plaja din Sardinia o creatură marină protejată și a ascuns-o chiar lângă umbrela sa. Agenții forestieri au descoperit-o după o sesizare, iar gestul aparent banal îl poate costa până la 12.000 de euro sau o pedeapsă cu închisoarea.
Până la 12.000 de euro amendă pentru ce a făcut un turist pe plajă
Andreea Tobias
28 aug. 2026, 07:51, Life-Inedit
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Un turist a capturat un exemplar de Pinna nobilis și l-a ascuns printre stâncile de pe Plaja Mare din Calasetta.

Molusca era încă vie când agenții Stației forestiere din Sant’Antioco au descoperit-o. Prelevarea acestei specii este interzisă, iar fapta poate fi pedepsită cu închisoare de la două luni la doi ani sau cu amendă de până la 12.000 de euro.

Autoritățile le reamintesc turiștilor că în Sardinia sunt sancționate și prelevarea, deținerea sau vânzarea de scoici, nisip și pietricele de pe țărm.

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