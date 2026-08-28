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Are dimensiunea unui bob de orez și poate folosi lumina soarelui. Creatura care a cucerit lumea

Are doar câțiva milimetri, seamănă cu o frunză și pare desprins dintr-un desen animat. Costasiella kuroshimae, supranumit „oaia-frunză”, a câștigat titlul de „Nevertebratul anului 2026”, iar motivul pentru care este atât de special este și mai surprinzător.
Are dimensiunea unui bob de orez și poate folosi lumina soarelui. Creatura care a cucerit lumea
Andreea Tobias
28 aug. 2026, 07:34, Life-Inedit
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Un melc de mare cât un bob de orez a fost desemnat „Nevertebratul anului 2026″.

Potrivit publicației My Modern Met, victoria celebrează o adaptare biologică rar întâlnită în regnul animal.

Costasiella kuroshimae a învins alți nouă concurenți neobișnuiți. Pe locul doi s-a clasat un bondar din Patagonia, iar pe trei, un crab-potcoavă. Concursul, ajuns la a treia ediție, invită anual cititorii să aleagă un favorit dintr-o listă scurtă de zece specii nevertebrate. Anul acesta, câștigătorul a fost un melc marin fără cochilie, atât de mic încât ar putea dispărea ușor printre alge.

Specia a fost descrisă științific în 1993, lângă insula Kuroshima, din arhipelagul japonez Ryukyu. Astăzi se găsește și în apele tropicale din jurul Filipinelor și Indoneziei. Melcul-frunză aparține  Sacoglossa, un grup de moluște mici care se hrănesc exclusiv cu alge. Structuri ramificate numite cerata îi acoperă spatele, dându-i silueta unei frunze verzi și ajutându-l totodată să respire.

Ceea ce îl face cu adevărat aparte e felul în care digeră hrana. În loc să distrugă complet algele consumate, C. kuroshimae reține o parte din cloroplastele lor, structurile responsabile de fotosinteză. Procesul poartă numele de kleptoplastie. Îi permite melcului să folosească temporar energia solară, printr-un mecanism celular împrumutat direct de la planta pe care a mâncat-o.

Aceeași adaptare îi dă și culoarea verde intensă, aproape imposibil de deosebit de vegetația din jur. Sub microscop, însă, ceratele delicate și țesuturile neobișnuite dezvăluie un animal minuscul. Are una dintre cele mai ciudate strategii de supraviețuire din natură.

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