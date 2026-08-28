Orașul din SUA numit Greece. Străzile, școlile și simbolurile par desprinse din Grecia Antică

Localitatea Greece se află pe malul sudic al lacului Ontario, în apropiere de Rochester, și are în prezent peste 96.000 de locuitori. Numele său datează din secolul al XIX-lea și este legat, potrivit tradiției locale, de Războiul de Independență al Greciei, relatează Greek Reporter.

Numele a apărut în timpul luptei grecilor pentru independență

Orașul a fost creat în 1822, când legislativul statului New York a decis împărțirea localității Gates. Decizia a fost adoptată la 22 martie, iar reorganizarea administrativă a intrat oficial în vigoare la 1 aprilie.

Momentul nu a fost întâmplător. Revoluția greacă împotriva dominației otomane începuse în 1821 și generase un val de simpatie în Statele Unite și în alte țări occidentale.

Potrivit explicației considerate cea mai probabilă de Greece Historical Society, numele localității americane a fost ales ca expresie a sprijinului pentru lupta grecilor pentru independență. Istoricii locali precizează însă că nu a fost descoperit până acum un document original care să confirme fără echivoc motivul alegerii numelui.

Athena, Olympia, Arcadia și Odyssey, pe harta școlilor americane

Legătura cu lumea elenă a devenit și mai vizibilă după cel de-Al Doilea Război Mondial, când localitatea s-a extins rapid și au fost construite numeroase școli.

Autoritățile au continuat tema grecească. În prezent, districtul școlar local include Athena High School, Arcadia High School, Olympia și Odyssey Academy, precum și școli gimnaziale care poartă numele Athena și Arcadia.

Referințele nu se opresc la denumirile instituțiilor. Elevii de la Olympia sunt cunoscuți drept „spartanii”, cei de la Athena concurează sub numele „troienii”, iar echipele de la Arcadia sunt „titanii”.

Până și infrastructura locală păstrează aceeași temă: în apropierea școlilor există străzi precum Olympia Drive, Arcadia Parkway și Athena Drive.

Simbolurile Greciei, inclusiv pe steagul orașului

Identitatea locală este reflectată și de steagul oficial al orașului, adoptat în 1954. Emblema include farul istoric Charlotte-Genesee, construit în 1822, încadrat într-un desen inspirat de scutul unui războinic din Grecia Antică.

Elementele decorative au fost inspirate de arta elenă, iar culorile originale – teracotă, galben-auriu și negru – urmăreau să amintească de ceramica Greciei Antice. O versiune ulterioară, în albastru și alb, a întărit asocierea vizuală cu Grecia modernă.

Astfel, la mai bine de 200 de ani de la înființare, Greece din New York continuă să transforme numele primit în timpul luptei elenilor pentru independență într-o parte distinctă a identității sale locale.