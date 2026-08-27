Au urcat în avion logodiți și au coborât căsătoriți. Nuntă improvizată la 10.000 de metri în aer

Nunta improvizată a avut loc în 13 august, iar imaginile au fost făcute publice miercuri de compania aeriană Southwest Airlines și au devenit virale.

Sara și Blad se îndreptau spre Las Vegas unde urma să se căsătorească. Membrii echipajului au aflat însă despre planurile lor și le-au pregătit o surpriză chiar în timpul zborului.

O nuntă improvizată a avut loc astfel la circa 10.000 de metri altitudine.

Căpitanul a avut un rol crucial. El era și pastor, astfel că a oficiat căsătoria.

Martori la ceremonie au fost ceilalți 178 de pasageri.

Una dintre cele mai amuzante părți ale nunții a fost ținuta miresei. Pentru că totul a fost organizat spontan, echipajul a improvizat rochia și voalul miresei din hârtie igienică, scrie NDTV.

Buchetul a fost, la rândul său, confecționat din obiecte găsite la bord, inclusiv bețișoare pentru cafea.

„Au urcat ca logodnici și au aterizat ca proaspăt căsătoriți”, a transmis compania aeriană în prezentarea poveștii.