Misterul mănăstirii care sfidează gravitația. La 1.200 de metri, frescele ascund o poveste tulburătoare

Timp de secole, a fost unul dintre cele mai importante locuri de cult de pe coasta Mării Negre, potrivit Blic.
Potrivit tradiției, istoria mănăstirii începe în secolul al IV-lea. Doi călugări, Barnaba și Sofronie, ar fi avut, fiecare, o viziune cu Fecioara Maria. Aceasta i-a îndrumat spre muntele de deasupra orașului Trabzon.
Legenda spune că acolo au găsit o peșteră și o icoană a Fecioarei Maria, atribuită apostolului Luca. În acel loc au întemeiat un lăcaș de cult, transformat ulterior într-un mare complex monahal.
Complexul este adaptat stâncii aproape verticale pe care a fost construit. În centrul său se află biserica, situată lângă o peșteră naturală, înconjurată de capele, chilii, o bibliotecă și bucătării. Mănăstirea a fost extinsă și restaurată de mai multe ori de-a lungul istoriei.
O perioadă importantă a fost secolul al XIII-lea, în timpul Imperiului Trebizond. După cucerirea orașului Trabzon, în 1461, sultanii otomani i-au confirmat drepturile și privilegiile.
Frescele bisericii rupestre atrag atenția.
Frescele arată scene din viața lui Iisus Hristos și a Fecioarei Maria, plus alte scene biblice. La mulți dintre sfinți, ochii lipsesc complet. Unele fresce s-au deteriorat cât timp mănăstirea a stat abandonată. Se spune și că unii vizitatori luau bucăți de vopsea de pe pereți, crezând că vindecă.
Din cauza riscului de alunecări de teren, complexul a fost închis vizitatorilor în 2015. După lucrări ample de stabilizare și restaurare, Sumela a fost redeschisă treptat publicului.
Acum, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, aici se țin slujbe religioase, cu permisiunea specială a autorităților turce.