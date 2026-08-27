Prima pagină » Life-Inedit » Câți români plătesc pentru Netflix, filme, seriale sau sport. România, mult sub media UE, potrivit Eurostat

Câți români plătesc pentru Netflix, filme, seriale sau sport. România, mult sub media UE, potrivit Eurostat

Românii sunt mai puțin dispuși decât media europenilor să plătească pentru servicii de streaming cu filme, seriale sau transmisiuni sportive, arată datele publicate joi de Eurostat. În 2025, 21,3% dintre utilizatorii români de internet aveau un abonament plătit pentru astfel de servicii, față de 32,7%, media la nivelul Uniunii Europene.
Câți români plătesc pentru Netflix, filme, seriale sau sport. România, mult sub media UE, potrivit Eurostat
Cosmin Pirv
27 aug. 2026, 15:41, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Streamingul video a fost de departe cel mai popular tip de serviciu de streaming plătit în Uniunea Europeană în 2025. Aproape unul din trei utilizatori de internet din UE, respectiv 32,7%, avea un abonament pentru filme, seriale sau sport, potrivit datelor Eurostat.

În România, proporția era însă de doar 21,3%. Astfel, România se află cu 11,4 puncte procentuale sub media europeană.

Cu alte cuvinte, în timp ce în UE aproape unul din trei utilizatori de internet plătea pentru servicii de streaming video, în România proporția era de aproximativ unul din cinci.

România, mult sub țările din nordul și vestul Europei

Diferențele dintre țări sunt foarte mari.

Irlanda conduce clasamentul. Aici, 63,9% dintre utilizatorii de internet aveau un abonament plătit pentru filme, seriale sau sport. Pe locul al doilea se află Danemarca, cu 61,1%, iar Țările de Jos au 59,2%.

România, cu 21,37%, se află mult sub aceste niveluri.

În partea de jos a clasamentului se află Bulgaria, unde doar 9,3% dintre utilizatorii de internet plăteau pentru astfel de servicii. Slovenia avea 13,7%, Letonia 16,7%, iar Lituania 17,4%.

Eurostat: Filmele, serialele și sportul, cele mai populare servicii plătite

Datele Eurostat arată că streamingul video este mult mai popular decât celelalte categorii de servicii.

În 2025, 32,7% dintre utilizatorii de internet din UE plăteau pentru servicii de filme, seriale sau sport.

Pe locul următor se află serviciile de streaming muzical, pentru care plăteau 23% dintre utilizatorii de internet.

Mult mai puțini europeni plăteau pentru acces la conținut jurnalistic: doar 7,2% aveau abonamente la site-uri de știri, ziare sau reviste.

Serviciile de gaming prin streaming erau și mai puțin răspândite, cu 6,1% dintre utilizatorii de internet care aveau un abonament plătit.

 

Recomandarea video

Wall Street Journal: Șeful CIA a mers la Moscova pentru a-i transmite lui Putin să nu atace NATO
G4Media
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
GSP.ro
Ion Cristoiu: Slavă Domnului! Legea salarizării unitare, o bombă nucleară cu ceas, a căzut
Gandul
Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul! 🥲
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Pacientă cu cancer din România cumpără din Germania medicamentele care-i salvează viața: „Plătim 256 de euro pe fiolă”
Libertatea
Zodia binecuvântată de rune pe final de vară. Mihai Vorophievici anunță câștiguri pe toate planurile
CSID
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia