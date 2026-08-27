Câți români plătesc pentru Netflix, filme, seriale sau sport. România, mult sub media UE, potrivit Eurostat

Streamingul video a fost de departe cel mai popular tip de serviciu de streaming plătit în Uniunea Europeană în 2025. Aproape unul din trei utilizatori de internet din UE, respectiv 32,7%, avea un abonament pentru filme, seriale sau sport, potrivit datelor Eurostat.

În România, proporția era însă de doar 21,3%. Astfel, România se află cu 11,4 puncte procentuale sub media europeană.

Cu alte cuvinte, în timp ce în UE aproape unul din trei utilizatori de internet plătea pentru servicii de streaming video, în România proporția era de aproximativ unul din cinci.

România, mult sub țările din nordul și vestul Europei

Diferențele dintre țări sunt foarte mari.

Irlanda conduce clasamentul. Aici, 63,9% dintre utilizatorii de internet aveau un abonament plătit pentru filme, seriale sau sport. Pe locul al doilea se află Danemarca, cu 61,1%, iar Țările de Jos au 59,2%.

România, cu 21,37%, se află mult sub aceste niveluri.

În partea de jos a clasamentului se află Bulgaria, unde doar 9,3% dintre utilizatorii de internet plăteau pentru astfel de servicii. Slovenia avea 13,7%, Letonia 16,7%, iar Lituania 17,4%.

Eurostat: Filmele, serialele și sportul, cele mai populare servicii plătite

Datele Eurostat arată că streamingul video este mult mai popular decât celelalte categorii de servicii.

În 2025, 32,7% dintre utilizatorii de internet din UE plăteau pentru servicii de filme, seriale sau sport.

Pe locul următor se află serviciile de streaming muzical, pentru care plăteau 23% dintre utilizatorii de internet.

Mult mai puțini europeni plăteau pentru acces la conținut jurnalistic: doar 7,2% aveau abonamente la site-uri de știri, ziare sau reviste.

Serviciile de gaming prin streaming erau și mai puțin răspândite, cu 6,1% dintre utilizatorii de internet care aveau un abonament plătit.