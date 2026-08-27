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Versiunea cinematică a GTA 6, publicată pe Netflix înainte de lansarea jocului. Cât mai avem de așteptat?

Rockstar Games a lansat, joi, pentru prima dată pe Netflix, un trailer al următorului episod din seria Grand Theft Auto, așteptat cu mare nerăbdare, care va fi lansat în noiembrie, după o întârziere de câteva luni și după ce au apărut recent informații scurse.
Versiunea cinematică a GTA 6, publicată pe Netflix înainte de lansarea jocului. Cât mai avem de așteptat?
Sursă foto: X
Daiana Rob
28 aug. 2026, 02:12, Știri externe
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Videoclipul publicat pe Netflix, care este, de fapt, un „sneak peek” cinematic de 26 de minute al mult așteptatului GTA 6. Videoclipul începe cu Jason, personajul principal, în timp ce scapă de o razie antidrog cu o geantă roșie aruncată peste umăr, alături de noua sa parteneră, Lucia, relatează France-Presse. 

Cuplul a fost comparat cu „Bonnie și Clyde”, bandiții americani de la începutul secolului al XX-lea care jefuiau bănci, printre alte infracțiuni, și care au fost în cele din urmă prinși într-o ambuscadă și împușcați mortal de poliție.

Versiunea cinematică GTA-6 cuprinde urmăriri cu mașini, schimburi de focuri, un club de striptease, dar și întâlniri pe acoperișuri.

Cu toate că lansarea celebrului joc era inițial programată pentru sfârșitul anului 2025, întârziere care a generat, mai ales, o serie de glume pe această temă, se pare că, în cele din urmă, GTA 6 va fi lansat în 19 noiembrie.

Nu este cunoscut încă numărul de comenzi în avans pentru acest joc (n.r. – pre-orders), dar versiunea anterioară, GTA 5, lansată în 2013, s-a vândut în peste 200 de milioane de exemplare.

Platforma Netflix s-a blocat, joi, la prânz, când a fost lansat trailer-ul cinematic. Versiunea urmează să apară și pe YouTube.

Fragmente din GTA 6, scurse pe internet

Încă din 18 august au început să apară online fragmente scurse din GTA 6, situație pe care Rockstar Games, dezvoltatorii jocului, au calificat-o drept „sfâșietoare”.

„Evident, nu așa ne-am dorit să vedeți jocul după tot acest timp”, transmite Rockstar într-un comunicat publicat pe rețelele sociale.

Vineri, compania a obținut ordine judecătorești prin care li se cerea companiilor Microsoft și Discord să predea date, în efortul de a identifica sursa scurgerilor recente de informații legate de mult-așteptatul joc video.

Doi judecători federali din New York au aprobat cererile de citare, care fuseseră depuse cu o zi înainte, potrivit documentelor judiciare analizate de AFP.

Compania-mamă a Rockstar, Take-Two, a stârnit nemulțumirea fanilor la începutul acestui an, când a decis să nu pună la dispoziție niciun exemplar fizic.

De asemenea, a fost criticată pentru că a oferit o versiune a jocului cu conținut suplimentar la un preț mai ridicat.

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