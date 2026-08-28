Autostrada Sibiu-Pitești avansează. Șoferii ar putea circula anul acesta pe încă aproape 10 kilometri

Condiția pentru ca acest lucru să fie posibil este ca antreprenorul să mențină actualul ritm al lucrărilor, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, pe platforma Facebook.

Lucrările pe tronsonul cu o lungime de 9,86 kilometri au ajuns la un stadiu fizic de aproape 97%, iar Tunelul Momaia, una dintre cele mai importante structuri de pe această secțiune, este practic finalizat.

Se montează instalațiile în Tunelul Momaia

Tunelul Momaia are o lungime de 1.350 de metri, iar lucrările de construcție sunt aproape încheiate.

În prezent, echipele constructorului montează instalațiile mecanice și electrice, precum și sistemele ITS – sistemele inteligente de transport necesare exploatării tunelului.

Lucrările continuă și la clădirile operaționale care vor deservi tunelul. Sunt montate echipamentele necesare și sunt efectuate teste de presiune pentru instalațiile destinate stingerii incendiilor.

Deschiderea ar putea avea loc înainte de termen

Constructorul secțiunii este compania austriacă PORR, iar termenul contractual pentru finalizarea lucrărilor este februarie 2027. Conducerea CNAIR susține însă că traficul ar putea fi deschis mai devreme.

„Dacă antreprenorul austriac (PORR) menține ritmul de lucru, anul acesta se va deschide circulația și pe secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești – în avans față de termenul contractual (februarie 2027)”, a transmis Cristian Pistol.

Deschiderea tronsonului Tigveni – Curtea de Argeș ar adăuga aproape zece kilometri rețelei de autostradă aflate în circulație pe coridorul Sibiu-Pitești.

Aproximativ 54 de kilometri ar urma să fie circulabili

Odată cu inaugurarea secțiunii 4, șoferii ar urma să poată circula pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 de kilometri ai Autostrăzii Sibiu-Pitești.

A1 Sibiu-Pitești reprezintă una dintre cele mai importante investiții rutiere aflate în derulare în România, proiectul urmând să asigure legătura de mare viteză peste Carpați între Sibiu și Pitești.

Secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș are o lungime de 9,86 kilometri și include Tunelul Momaia, de 1,35 kilometri.

Contract de 1,678 miliarde de lei

Valoarea contractului pentru construcția secțiunii 4 este de 1,678 miliarde de lei, fără TVA. Finanțarea proiectului este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Dacă graficul actual va fi menținut și tronsonul va putea fi deschis în cursul acestui an, secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș va fi dată în trafic cu câteva luni înaintea termenului contractual stabilit pentru februarie 2027.